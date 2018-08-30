Criador de empresa de elogio fake vive como celebridade em BH

O casamento do deputado Miguel Corrêa (PT-MG) em Belo Horizonte Crédito: Divulgação

Dono das empresas que pagavam influenciadores digitais para divulgarem conteúdo elogioso a candidatos petistas na internet, o deputado federal e candidato ao Senado Miguel Corrêa (PT-MG) usou sua proximidade com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), para progredir no partido e divulgar seus trabalhos no meio político. Nascido em uma região pobre de Belo Horizonte chamada Venda Nova, Corrêa começou a fazer política aos 22 anos com a criação de uma organização não governamental (ONG) voltada para capacitação de jovens, batizada de Mudança Já, que alavancou sua carreira na vida pública e nos negócios de maneira meteórica.

Membro da juventude do PPS e militante estudantil, Corrêa foi presidente do diretório acadêmico da Uni-BH, onde se formou em História. Ele chamou a atenção dos caciques da política mineira ao se eleger vereador com uma estrutura de campanha restrita e angariar grande parte dos votos da região norte de Belo Horizonte, graças à atuação de sua ONG.

Lideranças do PT, como o deputado estadual Roberto Carvalho e o próprio Fernando Pimentel, na época prefeito de Belo Horizonte, viram no jovem e articulado político a possibilidade de trazerem a região de Venda Nova para o partido. Filiado ao PT, Corrêa não chegou a terminar o mandato de vereador e dois anos depois já disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, elegendo-se em 2006.

Doze anos depois, muita coisa mudou na vida do deputado, que está em seu terceiro mandato. Ele ocupou por três anos a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do governo Pimentel, em Minas, e mudou a sede de sua ONG da periferia para um dos endereços mais nobres de BH, onde também instalou sua empresa de tecnologia.

Em 2015, Corrêa se casou com a ex-BBB Letícia Santiago, com quem compartilha em redes sociais viagens, passeios de barcos, baladas e a vida em família. O casal também se tornou habitué dos restaurantes mais caros da cidade, como o Favorita. Sempre que chegam no lugar, fazem questão de sentar na varanda para verem e serem vistos, segundo amigos.

 A gente ganha uma roupinha, viagem, mas o que a gente precisa é dindim  disse Letícia em vídeo divulgado terça-feira pelo marido para se defender das acusações de compras de influenciadores.

Em um evento em maio deste ano, o deputado exaltou a bem sucedida carreira e disse que era dono de 19 empresas. Questionado sobre a afirmação, disse que são pequenas iniciativas na área de tecnologia. Até esse mês, os planos de Corrêa iam de vento em popa, inclusive com sua candidatura ao Senado. O seu envolvimento no caso da compra de publicações na internet, porém, interrompeu seu discurso de campanha.