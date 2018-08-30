Criador de empresa de elogio fake vive como celebridade em BH

Dono das empresas que pagavam influenciadores digitais para divulgarem conteúdo elogioso a candidatos petistas na internet, o deputado federal e candidato ao Senado Miguel Corrêa (PT-MG) usou sua proximidade com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), para progredir no partido e divulgar seus trabalhos no meio político. Nascido em uma região pobre de Belo Horizonte chamada Venda Nova, Corrêa começou a fazer política aos 22 anos com a criação de uma organização não governamental (ONG) voltada para capacitação de jovens, batizada de Mudança Já, que alavancou sua carreira na vida pública e nos negócios de maneira meteórica.
Membro da juventude do PPS e militante estudantil, Corrêa foi presidente do diretório acadêmico da Uni-BH, onde se formou em História. Ele chamou a atenção dos caciques da política mineira ao se eleger vereador com uma estrutura de campanha restrita e angariar grande parte dos votos da região norte de Belo Horizonte, graças à atuação de sua ONG.
Lideranças do PT, como o deputado estadual Roberto Carvalho e o próprio Fernando Pimentel, na época prefeito de Belo Horizonte, viram no jovem e articulado político a possibilidade de trazerem a região de Venda Nova para o partido. Filiado ao PT, Corrêa não chegou a terminar o mandato de vereador e dois anos depois já disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, elegendo-se em 2006.
Doze anos depois, muita coisa mudou na vida do deputado, que está em seu terceiro mandato. Ele ocupou por três anos a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do governo Pimentel, em Minas, e mudou a sede de sua ONG da periferia para um dos endereços mais nobres de BH, onde também instalou sua empresa de tecnologia.
Em 2015, Corrêa se casou com a ex-BBB Letícia Santiago, com quem compartilha em redes sociais viagens, passeios de barcos, baladas e a vida em família. O casal também se tornou habitué dos restaurantes mais caros da cidade, como o Favorita. Sempre que chegam no lugar, fazem questão de sentar na varanda para verem e serem vistos, segundo amigos.
A gente ganha uma roupinha, viagem, mas o que a gente precisa é dindim disse Letícia em vídeo divulgado terça-feira pelo marido para se defender das acusações de compras de influenciadores.
Em um evento em maio deste ano, o deputado exaltou a bem sucedida carreira e disse que era dono de 19 empresas. Questionado sobre a afirmação, disse que são pequenas iniciativas na área de tecnologia. Até esse mês, os planos de Corrêa iam de vento em popa, inclusive com sua candidatura ao Senado. O seu envolvimento no caso da compra de publicações na internet, porém, interrompeu seu discurso de campanha.
Eu tenho uma vida lisa, reta, 18 anos sem processo, nem inquérito, sem nada. Tudo que tenho está na minha declaração à justiça eleitoral disse ao GLOBO.