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Representantes

Cresce 51% bancada feminina na Câmara nas eleições de 2018

As 77 eleitas ocuparão 15% das vagas de deputado, ante 9,9% nas eleições passadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 14:45

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 14:45

Congresso Nacional Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O número de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados cresceu 51% em relação a 2014. Foram 77 vencedoras neste domingo, que ocuparão 15% das 513 vagas disputadas. Na última eleição, 51 candidatas se elegeram, o que correspondeu a cerca de 9,9% das cadeiras.
No Senado Federal, sete mulheres foram eleitas, que representa cerca de 13% das 54 vagas em disputa. Nas eleições de 2014, houve cinco vencedoras, que ocuparam 18,5% das 27 cadeiras abertas à época.
As eleições para o Senado são alternadas para renovar um terço, em um pleito, e dois terços, no seguinte, do total de 81 postos de senador. Já na Câmara, todas as 513 cadeiras de deputado são disputadas a cada eleição.
Os partidos com mais mulheres eleitas para a Câmara são PT ( 10 deputadas), PSDB (9) e PSL (7). O restante está pulverizada em quase vinte outros partidos. No Senado, PSL tem duas eleitas. E PSB, PPS, PP, PHS e PSDB fizeram, cada um, uma senadora.
A bancada feminina da Câmara trará diferentes perfis a partir do ano que vem. Em São Paulo, a jornalista Joice Hasselmann (PSL), ligada a Jair Bolsonaro, teve a segunda maior votação no estado, de mais de um milhão de votos. Ela simboliza a bancada de direita que ganha espaço nessas eleições. É usuária assídua das redes sociais, por meio da qual levanta a bandeira de combate à corrupção.
Tabata Amaral (PDT-SP) é um outro rosto da renovação na Câmara, com vitória expressiva de quase 270 mil votos. Filha de um cobrador de ônibus e uma diarista, a jovem da periferia se notabilizou pela dedicação aos estudos. Disputou uma vaga para cursar astrofísica em dez universidades americanas. Passou em seis e escolheu Harvard. Tem como principal plataforma a melhoria da educação.
Flavia Arruda, campeã de votos entre todos os candidatos do DF para a Câmara, fez campanha atrelada à gestão do marido, o ex-governador de Brasília, José Roberto Arruda. Mesmo respondendo a mais de dez processos e com duas condenações, Arruda, que esteve no centro do escândalo da Caixa de Pandora, conseguiu alavancar a mulher, que estreia em cargos eletivos.
Há também deputadas veteranas que se reelegeram, como Luiza Erundina (PSol-SP), Benedita da Silva (PT-RJ) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ). São exemplos de parlamentares com forte base popular e experientes na rotina da Câmara.
VINTE ANOS DE RESERVA DE 30%
Desde 1997, para impulsionar a representatividade feminina na política, a lei eleitoral prevê reserva de 30% das candidaturas dos partidos, nas eleições proporcionais, para mulheres. Em 2009, a legislação foi alterada para deixar claro que não se tratava apenas de reservar a cota, mas sim de preenchê-la obrigatoriamente.
A ocupação de vagas na Câmara por mulheres saiu de 5,4% em 1998, primeiro ano depois do estabelecimento da reserva de 30% de candidaturas para as mulheres, para 9,9% nas eleições de 2014. Agora, a presença delas atingiu 15% do total de cadeiras de deputado federal.
No Senado, também houve um salto após a lei da cota. Em 1998, as mulheres conquistaram 7,4% das cadeiras, chegando a 18,5% em 2014. Este ano, a ocupação feminina dos cargos vagos atingiu 13%.
Apesar dos avanços, o Brasil ocupa a 152ª posição num ranking de 192 países sobre representatividade feminina no Parlamento. Fica atrás, por exemplo, de países como Senegal, Etiópia e Equador.
Imediatamente à frente do Brasil estão Djibuti (151º) e Burkina Faso (150º). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de pesquisa do organismo internacional Inter-Parliamentary Union.

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