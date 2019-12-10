Cratera se abre em obra em Brasília e arrasta quatro carros

Uma cratera se abriu na 709/909 da Asa Sul, após um deslizamento de terra da obra que estava acontecendo, carros que estavam estacionados ao lado foram levados durante o deslizamento Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

e a Um muro de arrimo desabou em uma obra localizada na Asa Sul, bairro de Brasília (DF), provocando um deslizamento de terra e arrastando quatro carros que estavam estacionados. O corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já estão no local e no momento não há informações sobre vítimas. As primeiras informações indicam que ocorreu o rompimento de uma tubulação de água pluvial, de chuva, o que levou ao desabamento.

Os bombeiros já conseguiram contato com os proprietários de três dos quatro carros, que informaram que não havia ninguém dentro dos veículos. O proprietário do quarto veículo não foi ainda localizado. Não houve nenhum acidente com os operários da obra. E também não há informações sobre vítimas.

Um edifício localizado ao lado do desabamento foi evacuado e está isolado. A maquiadora Vanessa Prado estava no prédio que foi fechado e relatou o susto. Eu estava esperando para fazer um exame escutamos um barulho e o prédio tremeu todo. Depois veio um homem mandando todo mundo sair correndo do prédio. Foi desesperador, as pessoas lotando elevadores, escadas.