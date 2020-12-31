'CovidFest' lota Ipanema e não esvazia nem com chegada da PM

Cenas na areia de Ipanema abarrotada de jovens, numa festa que começou na tarde de quarta-feira (30) e varou a madrugada, fizeram da praia carioca o novo símbolo do descaso com a segunda onda de Covid-19 num Brasil que beira as 200 mil mortes pelo vírus.

O Rio de Janeiro tem observado praias lotadas em meio à pandemia crescente do novo coronavírus Crédito: Gabriel Bastos/Futura Press/Folhapress

Os vídeos espraiados por redes socias foram capturados na altura da rua Farme de Amoedo, point LGBTI do Rio de Janeiro. "Olha como está a praia. Simplesmente lotado uma hora dessa. Não tem mais festa, mas elas não deitam", diz um rapaz numa gravação que mostra centenas de homens, a maioria só de sunga, no lusco-fusco. Não há ninguém com máscara.

Em outro vídeo, com o sol ainda a pino, há um ou outro com algum tipo de cobertura na cabeça: bonés e chapéus de palha. De novo, zero máscara.

Essa foi apenas uma das festas ilegais que tomaram a orla da cidade, bloqueada para o Réveillon como forma de mitigar aglomerações. Nas redes, celebrações ganharam o irônico título de CovidFest.

"Somos uma tragédia ambulante", escreveu um internauta ao comentar as imagens que viralizaram de pessoas dançando e bebendo em Ipanema.

"Juro que quando vi os vídeos que estão circulando enxerguei um cemitério com vários túmulos amontoados", disse outro rapaz.

A Polícia Militar diz estar "desempenhando esforços para atuar nesse complexo momento e conscientizar a população sobre as regras previstas nos decretos da pandemia". Não sabe quantificar quantos eventos do tipo foram desbaratados pelos policiais.

A PM atuou em Ipanema, mas, mesmo após interromper a festança, muitos homens continuaram na areia e no calçadão.

A Prefeitura do Rio diz que intensificou a fiscalização para a manhã desta quinta-feira (31) e a noite da virada.