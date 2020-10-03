Covid-19: Estado do Rio registra 84 mortes e 1180 novos casos em 24 horas

Até agora, 18.749 pessoas morreram por causa do novo coronavírus no Estado do Rio

Os dez municípios que concentram mais mortes por Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.101), Duque de Caxias (722), São Gonçalo (722), Nova Iguaçu (603), São João de Meriti (453), Niterói (444), Campos dos Goytacazes (387), Belford Roxo (296), Magé (229) e Itaboraí (222).