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Boletim

Covid-19: Estado do Rio registra 84 mortes e 1180 novos casos em 24 horas

Os números foram divulgados na tarde deste sábado (3) pela boletim da Secretaria estadual de Saúde

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 18:56
Coronavírus - Covid19
Até agora, 18.749 pessoas morreram por causa do novo coronavírus no Estado do Rio Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O Estado do Rio de Janeiro registrou 84 mortes por Covid-19 e 1.180 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado (3) pela Secretaria estadual de Saúde. Até agora, 18.749 pessoas morreram por causa do novo coronavírus no Estado do Rio, que registra 271.575 casos. Mais 531 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 247.541 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.101), Duque de Caxias (722), São Gonçalo (722), Nova Iguaçu (603), São João de Meriti (453), Niterói (444), Campos dos Goytacazes (387), Belford Roxo (296), Magé (229) e Itaboraí (222).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (106.078), Niterói (13.456), São Gonçalo (12.445), Belford Roxo (9.919), Duque de Caxias (9.879), Macaé (8.341), Volta Redonda (6.690), Nova Iguaçu (6.670), Campos dos Goytacazes (6.228) e Teresópolis (6.160)

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