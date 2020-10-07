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Saúde

Covid-19: estado do Rio prorroga medidas restritivas até dia 20

O decreto mantém a proibição da realização de atividades com presença de público que envolvam aglomeração, como eventos desportivos, comício e passeata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 15:17

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 15:17

RIO DE JANEIRO,RJ,06.09.2020:PRAIA-IPANEMA-MOVIMENTAÇÃO - Movimentação na Praia de Ipanema no Rio de Janeiro, (RJ), na manhã deste domingo (06)
Pelo decreto a permanência da população na areia das praias cariocas continua proibida Crédito: Gabriel Bastos/Futura Press/Folhapress
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, prorrogou até 20 de outubro algumas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à propagação da Covid-19 no estado. A decisão foi publicada em decreto numa edição extra do Diário Oficial de ontem (6).
O decreto mantém a proibição da realização de atividades com presença de público que envolvam aglomeração, como eventos desportivos, comício e passeata.
O retorno dos torcedores aos estádios de futebol, que contará com legislação específica, atividades culturais previamente autorizadas e rodas de samba podem ser realizadas seguindo os protocolos sanitários avaliados pela autoridade sanitária municipal e pela Secretaria de Estado da Saúde.
A permanência da população na areia das praias continua proibida. Os serviços de consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo ao estabelecimento permanecem proibidos depois das 22h, ficando autorizados apenas para os clientes sentados em mesas e cadeiras nas áreas internas e externas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 a 2 metros.

BANDEIRA AMARELA 

Segundo a última nota técnica e o painel de indicadores sobre a pandemia do novo coronavírus, entre as nove regiões em que o estado é dividido, oito estão classificadas com bandeira amarela, que indica baixo risco para a doença: Metropolitanas I e II, Baía da Ilha Grande, Médio-Paraíba, Norte, Baixada Litorânea, Noroeste e Serrana.

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