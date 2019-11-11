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Tratamento

Covas melhora e começa novo ciclo de quimioterapia contra câncer

A duração prevista do clico de quimioterapia é de cerca de 30 horas. Ele já passou pela primeira fase
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 18:48

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 18:48

Bruno Covas, prefeito de São Paulo Crédito: Gilberto Marques | Governo de São Paulo
O prefeito Bruno Covas (PSDB) passará nesta terça-feira (12) pelo segundo ciclo de quimioterapia contra um câncer no esôfago. De acordo com boletim do hospital Sírio-Libanês, a decisão aconteceu porque o prefeito apresenta boas condições clínicas.
Apesar do câncer, ele está internado para tratar de uma embolia pulmonar, uma vez que a quimioterapia poderia ser feita de maneira ambulatorial.
Na semana passada, ele teve a alta adiada devido a um coágulo no átrio direito, a cavidade do coração que recebe o sangue venoso. "Os trombos estão sob controle e já diminuíram, por isso a medicação anticoagulação, que era por via intravenosa, passou a ser administrada por via subcutânea", diz a nota.
A duração prevista do clico de quimioterapia é de cerca de 30 horas. Ele já passou pela primeira fase. 

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No dia 28, Covas, 39, recebeu na segunda-feira (28) diagnóstico de câncer localizado entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado.  Covas é acompanhado por equipe coordenada pelo infectologista David Uip.

DIAGNÓSTICO

Apesar de estar em tratamento, ele continua despachando do quarto do hospital e bastante ativo nas redes sociais.  "Não tenho, claro, a energia para trabalhar 14, 15 horas por dia como eu trabalhava. Mas dá para trabalhar umas 8, 9", brincou o prefeito Bruno Covas (PSDB) em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, ao falar da sua saúde.
Voltou a afirmar que está em plenas condições físicas e psicológicas de exercer o cargo e disse que, se em algum momento não tiver, não tem qualquer "apego ao poder".
O prefeito relatou que, quando recebeu o diagnóstico da doença, "o chão caiu".  "Você perde completamente noção da realidade: mas como assim?" O prefeito contou que chorou na ocasião e volta e meia se segura para não chorar mais um pouco.
Apesar de afirmar ter medo de que a doença prevaleça, disse que está muito confiante na sua recuperação. "Tenho certeza de que em breve vou estar 100%."
Covas relatou ainda que os médicos lhe deram a opção de fazer um tratamento mais agressivo, com mais efeitos colaterais, ou um menos agressivo. Escolheu a primeira opção, para se recuperar mais rápido.

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