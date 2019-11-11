Covas melhora e começa novo ciclo de quimioterapia contra câncer

Bruno Covas, prefeito de São Paulo Crédito: Gilberto Marques | Governo de São Paulo

hospital Sírio-Libanês, a decisão aconteceu porque o prefeito apresenta boas condições clínicas. O prefeito Bruno Covas (PSDB) passará nesta terça-feira (12) pelo segundo ciclo de quimioterapia contra um câncer no esôfago. De acordo com boletim do, a decisão aconteceu porque o prefeito apresenta boas condições clínicas.

Apesar do câncer, ele está internado para tratar de uma embolia pulmonar, uma vez que a quimioterapia poderia ser feita de maneira ambulatorial.

Na semana passada, ele teve a alta adiada devido a um coágulo no átrio direito, a cavidade do coração que recebe o sangue venoso. "Os trombos estão sob controle e já diminuíram, por isso a medicação anticoagulação, que era por via intravenosa, passou a ser administrada por via subcutânea", diz a nota.

A duração prevista do clico de quimioterapia é de cerca de 30 horas. Ele já passou pela primeira fase.

No dia 28, Covas, 39, recebeu na segunda-feira (28) diagnóstico de câncer localizado entre o estômago e o esôfago, com metástase no fígado. Covas é acompanhado por equipe coordenada pelo infectologista David Uip.

DIAGNÓSTICO

Apesar de estar em tratamento, ele continua despachando do quarto do hospital e bastante ativo nas redes sociais. "Não tenho, claro, a energia para trabalhar 14, 15 horas por dia como eu trabalhava. Mas dá para trabalhar umas 8, 9", brincou o prefeito Bruno Covas (PSDB) em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, ao falar da sua saúde.

Voltou a afirmar que está em plenas condições físicas e psicológicas de exercer o cargo e disse que, se em algum momento não tiver, não tem qualquer "apego ao poder".

O prefeito relatou que, quando recebeu o diagnóstico da doença, "o chão caiu". "Você perde completamente noção da realidade: mas como assim?" O prefeito contou que chorou na ocasião e volta e meia se segura para não chorar mais um pouco.

Apesar de afirmar ter medo de que a doença prevaleça, disse que está muito confiante na sua recuperação. "Tenho certeza de que em breve vou estar 100%."