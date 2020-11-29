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São Paulo

Covas cresce em buscas no Google, mas Boulos ainda lidera ranking

Segundo Google Trends, Bruno Covas cresceu 121% entre 1h e 14h desde domingo (29); ainda assim, o candidato do PSOL foi o mais buscado nacionalmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 18:48

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 18:48

Prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam segundo turno em São Paulo
Prefeito Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) disputam segundo turno em São Paulo Crédito: Marcelo Justo e Danilo Verpa/Folhapress
O interesse na internet por Bruno Covas (PSDB), candidato à prefeitura de São Paulo, disparou nas últimas 24 horas. Segundo os dados mais recentes compilados pelo Google Trends, ferramenta que indica quais os termos e assuntos mais buscados na plataforma de buscas, o candidato cresceu 121% entre 1h e 14h desde domingo (29) - a comparação foi feita com o mesmo período no dia anterior.
Covas registrou 62% das buscas que envolviam seu nome e o do seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL). No mesmo período de sábado, os números se invertiam e Boulos tinha 73% das buscas a respeito dos candidatos. O Google também registrou alta de 4.900% na busca "bruno covas número" nas últimas 24 horas, marcando uma das maiores altas de termo no Estado durante o período.
Ainda assim, o candidato do PSOL foi o mais buscado nacionalmente entre os 34 candidatos de capitais brasileiras concorrendo neste domingo, 29, mantendo a liderança já registrada anteriormente. Boulos teve 26% das buscas e foi seguido por Bruno Covas (24%), Eduardo Paes (10%), Marcelo Crivella (7%) e Manuela d'Ávila (6%). O candidato que apresentou maior alta foi Eduardo Paes (DEM), candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, que teve aumento de 530% nas buscas no período entre sábado  (29), e domingo quando comparado entre quinta-feira (26), e sexta-feira (27).

RECIFE 

Em disputa apertada na capital pernambucana, João Campos (PSB) teve aumento de 4% nas buscas, enquanto sua prima e concorrente Marília Arraes (PT) teve queda de 4%. No geral, Recife também vê a maior divisão nas buscas pelos dois postulantes ao cargo. Campos teve 55% das consultas neste domingo, enquanto Marília tem 45%.
É importante ressaltar, porém, que os dados do Google apontam interesse no candidato, mas não necessariamente uma intenção de voto.

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