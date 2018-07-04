Corte interamericana condena Brasil por assassinato de jornalista

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou nesta quarta-feira (4) o estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar no Brasil. É a primeira vez que a CIDH reconhece crimes da ditadura como crimes contra humanidade no Brasil.
A CIDH considerou que o estado é responsável pela "falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista".
Em 25 de outubro de 1975, Herzog foi preso, torturado e assassinado no DOI-CODI de São Paulo. À época, o Exército informou, acobertando o crime, que Vladimir Herzog havia cometido suicídio na prisão.