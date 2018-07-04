Corte interamericana condena Brasil por assassinato de jornalista

O jornalista Vladimir Herzog foi morto nas dependências do DOI-Codi em São Paulo, em 1975 Crédito: Reprodução

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou nesta quarta-feira (4) o estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar no Brasil. É a primeira vez que a CIDH reconhece crimes da ditadura como crimes contra humanidade no Brasil.

A CIDH considerou que o estado é responsável pela "falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista".