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Vladimir Herzog

Corte interamericana condena Brasil por assassinato de jornalista

É a primeira vez que a comissão reconhece um crime da ditadura no Brasil como ato contra humanidade

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 19:26
O jornalista Vladimir Herzog foi morto nas dependências do DOI-Codi em São Paulo, em 1975 Crédito: Reprodução
A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou nesta quarta-feira (4) o estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura militar no Brasil. É a primeira vez que a CIDH reconhece crimes da ditadura como crimes contra humanidade no Brasil.
A CIDH considerou que o estado é responsável pela "falta de investigação, de julgamento e de punição dos responsáveis pela tortura e pelo assassinato do jornalista".
Em 25 de outubro de 1975, Herzog foi preso, torturado e assassinado no DOI-CODI de São Paulo. À época, o Exército informou, acobertando o crime, que Vladimir Herzog havia cometido suicídio na prisão.

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