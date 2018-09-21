Corrupção domina debate na TV Aparecida, e Bolsonaro não é citado

Candidatos a presidente participam de debate na TV Aparecida Crédito: Reprodução

O debate sobre corrupção marcou o primeiro bloco do debate entre os presidenciáveis na TV Aparecida, na noite desta quinta-feira (20). Nenhum dos participantes citou o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, hospitalizado desde o dia 6 de setembro, quando foi esfaqueado durante campanha em Juiz de Fora (MG).

Na primeira vez em que o candidatos fizeram perguntas entre si, Geraldo Alckmin (PSDB) foi sorteado para responder à pergunta do candidato do PT, Fernando Haddad. O tucanos defendeu a reforma trabalhista e aproveitou para criticar "a herança maldita do PT. "Quebraram o brasil, destruíram as estatais. Ano que vem vai ser o sexto ano de déficit primário. Não precisaria de PEC do teto se não fosse o vale tudo do PT para ganhar eleição. E quem paga o preço é o povo".

O tucano também criticou o governo Temer, que foi aliado do PSDB, colocando a responsabilidade no PT:

"Em relação ao governo Temer, quem escolheu foi o PT, duas vezes como vice".

Na réplica, Haddad afirmou que vai revogar a reforma trabalhista "que fragiliza o trabalhador perante ao patrão". E rebateu o tucano sobre o presidente.

"Temer era vice da Dilma, mas quem se uniu a ele foi o PSDB, dando votos para afastar Dilma. Você deveria ler a entrevista do ex-presidente do seu partido Tasso Jereissati, que fez gesto generoso, que assumiu que sabotou o governo desde o início, aprovando medidas que até o PSDB era conta".

Por sua vez, o tucano reconheceu que todos os partidos estão fragilizados, mas segui com os ataques ao PT.

"Partidos estão fragilizados, inclusive o meu. Mas o PT lança candidatura na frente do presídio. Não está acima da lei".

Logo na primeira pergunta sobre se é possível retomar o caminho da ética e do fortalecimento da democracia no país, o petista, que participa pela primeira vez de um debate na TV, aproveitou os cumprimentos iniciais para citar o ex-presidente Lula.

"Quero cumprimentar também o presidente Lula".

Haddad defendeu o fortalecimento das instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça e também o investimento em programas sociais para "fazer o dinheiro chegar ao pobre".E lembrou os governos do PT. "Defendo uma Controladoria forte, Justiça forte e apartidária. Fortalecer as instituições, para que a sujeira não vá para baixo do tapete. Doa a quem doer. Ética na política é também favorecer os mais pobres. Oferecer educação para a juventude, oferecer médico, remédio, casa para quem não tem.Os programas sociais dos 12 anos de governo do PT foram muito exitosos", lembrou.

Como de costume, Álvaro Dias aproveitou a pergunta sobre corrupção para elogiar a operação Lava-Jato. Para o candidato do Podemos, a ideia fundamental da refundação da República é a de que todos somos iguais perante a lei.

"Esse país foi assaltado, e segundo autoridades judiciárias foi governado por uma organização criminosa. Sermos iguais perante a lei é a ideia fundamental da refundação da republica. A Lava-jato tem que ser institucionalizada como política de estado de combate à corrupção. Acabar com a farra do rouba mas faz. É hora de fazer muito mais sem roubar".

Ciro Gomes citou seus planos para combater a corrupção, começando pelo compromisso em dar o exemplo de honestidade e ética.

"Os corruptos se adaptam a todas as leis, sempre acharão caminho, porque é fragilidade da obra humana. Tenho 39 anos de vida pública e nunca respondi a um processo. Fracassamos nos últimos 20 anos porque PT e PSDB repetiram as mesmas práticas, de cooptação de deputados pelo suborno e fisiologismo. Primeiro precisamos eleger ideias, redesenhar o pacto, trocando reformas por um novo pacto federativo e consultar a população se for o caso de referendo".

Já para Henrique Meirelles, a solução para corrupção passa pela adoção de um critério técnico para definir quem vai ocupar cargos públicos.

"Só vai ser nomeado quem for competente. Eu nunca tive denúncia por corrupção", afirmou o candidato do MDB.

Dois candidatos citaram o Papa Francisco no primeiro bloco do debate: Guilherme Boulos (Psol) e Marina silva (Rede). O candidato do Psol disse que pretende investir nos três "Ts" de que o líder religioso fala: teto, terra e direitos. E a ex-ministra lebrou que o papa diz que a política pode ser a "forma mais elevada do exercício da caridade".

"Nesse momento, a política, que o papa Francisco diz que é a forma mais elevada do exercício da caridade, está sendo usada para enriquecimento ilícito".

E citou um trecho da bíblia: