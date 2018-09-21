Corrida presidencial não está definida, dizem especialistas

Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes disputam a Presidência da República Crédito: Agência Brasil/PR Press-AE /Reprodução

nova pesquisa divulgada na madrugada desta quinta-feira (20) pelo Datafolha reafirma a liderança de Jair Bolsonaro (PSL) na disputa pelo Palácio do Planalto, com 28% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 16%, e Ciro Gomes (PDT), com 13%. No entanto, faltando pouco mais de 15 dias para as eleições, especialistas analisam que a corrida presidencial não está definida e que o jogo pode mudar. Por outro lado, há um consenso: o de que o segundo turno é praticamente inevitável.

O cientista político da FGV do Rio de Janeiro Sérgio Praça aposta no nome de Bolsonaro  que vem mantendo trajetória de crescimento nas últimas pesquisas  como única certeza para o segundo turno. Já Haddad, que subiu rapidamente nos levantamentos desde que foi anunciado como substituto do ex-presidente Lula (PT), não é certeza.

De acordo com Praça, a transferência de votos de Lula para Haddad mostra-se eficaz e o petista ainda deverá crescer mais, mas com limitações. "A pesquisa aponta que 24% dos brasileiros preferem o PT como partido político. Para mim, essa é a base do Haddad", explica.

CIRO NO PÁREO

Por outro lado, o professor acredita que a rejeição ao PT, que também subiu de 22% para 29% em uma semana, é fator fundamental para manter Ciro Gomes como um candidato competitivo. Apesar de não ter aumentado suas intenções de voto, o pedetista é o único capaz de romper com a hegemonia de Bolsonaro no segundo turno, vencendo-o com 45% dos votos contra 39% do capitão reformado do Exército, que enfrenta uma rejeição atual de 43%.

"O que pode ajudar Ciro é a rejeição ao Bolsonaro e ao Haddad. Ele ainda pode ser ajudado pelos eleitores de Marina Silva (Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB), que podem mudar seu voto por não acreditarem na vitória de seus candidatos", analisa Praça.

Coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, o cientista político Milton Lahuerta enxerga uma conjuntura ainda mais imprecisa. Para ele, nem mesmo Bolsonaro já é nome certo na segunda rodada eleitoral, embora tenha a maior chance.

As coisas não estão claras, pois as pessoas estão se envolvendo muito mais pela negação do que pela afirmação. Cada um está se movimentando para garantir que o candidato que ele teme não seja levado para o segundo turno Milton Lahuerta, cientista político

Com dois candidatos que enfrentam forte rejeição no país à frente da disputa, Lahuerta avalia que tanto Ciro Gomes quanto Alckmin tentarão explorar o fator rejeição para conseguirem angariar mais votos e subir ao pódio.

"O Ciro vai mostrar que pode ser mais viável para derrotar Bolsonaro no segundo turno. Já o PSDB, de Alckmin, vai levar a ideia de que ele é o melhor candidato para enfrentar o PT. Essa é uma tentativa de fazer com que os eleitores de Marina, de Amoêdo e de Alvaro Dias mudem seus votos para candidatos mais competitivos", avalia.

Dos 8.601 eleitores ouvidos pelo Datafolha, 40% dizem que podem mudar o voto. Entre eles, 15% indicam Ciro como segunda opção, 13% apontam Marina, 12% optam por Haddad e Alckmin e 11% indicam Bolsonaro. Os eleitores de Ciro, Alckmin e Marina são os mais indecisos: mais da metade admite escolher outro candidato e muitos têm trocado o voto nas últimas semanas.

PRIMEIRO TURNO DEFINIDO

Diferentemente de Lahuerta, o cientista político da Mackenzie Rodrigo Prando já vê o primeiro turno desenhado com a vitória de Bolsonaro e Haddad. Mas como as mudanças são constantes, o segundo turno é uma incógnita.

"As duas forças vão buscar apoio, mas é complicado fazer a leitura de para onde os votos irão. É provável que forças políticas mais acentadas, como PSDB e MDB, apoiem Haddad por uma questão estratégica, mas isso não significa que os eleitores irão comprar essa ideia", afirma.

REJEIÇÃO

A rejeição a Bolsonaro continua alta, e a de Haddad cresceu. Segundo o levantamento, 43% dos eleitores dizem que não votariam de jeito nenhum no candidato do PSL (antes eram 44%) e 29% rejeitam o petista  na última pesquisa eram 26%.

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