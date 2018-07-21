Corrida por cadeira no Senado tem novos rumos

Amaro Neto passou a ser vislumbrado na chapa da candidata ao governo pelo Podemos. Já Ricardo Ferraço manteve conversas com grupo socialista esta semana Crédito: Gazeta Online

A ausência de um pré-candidato com DNA hartunguista capaz de reunir o apoio integral dos governistas e a dispersão na base aliada podem alterar a configuração do terreno no qual se dará a disputa ao Senado.

Ao não viabilizar a candidatura ao governo, o vice-governador César Colnago (PSDB) deixou seu partido mais próximo do palanque do ex-governador Renato Casagrande (PSB). Os tucanos são puxados para o lado socialista pelo senador Ricardo Ferraço (PSDB). E Colnago disse que "não vai fazer veto" ao movimento.

Tem uma conversa pública, mas não institucional ainda, com o PSDB. Hoje (sexta-feira), o Ricardo Ferraço me ligou. Temos uma conversa encaminhada Renato Casagrande (PSB) - Pré-candidato ao governo do Estado

O deputado estadual Amaro Neto (PRB), outro pré-candidato ao Senado, também deverá ocupar um espaço bem diferente daquele inicialmente planejado. Apesar de as articulações iniciais indicarem a tendência de ele e Ferraço serem os candidatos ao Senado pelo mesmo grupo, essa possibilidade passou a ser remota.

Após o anúncio de Colnago colocando-se fora do páreo ao governo do Estado, Amaro Neto passou a ser vislumbrado na chapa de Rose de Freitas. Ela é pré-candidata ao governo pelo Podemos. "É uma decisão que envolve todos os outros partidos. Não envolve só a minha vontade e a dele", afirmou a senadora.

Também não está descartada, contudo, a chance de Amaro sair para disputar o Senado com o grupo que pretende lançar o empresário e professor Aridelmo Teixeira (PTB) ao governo. De uma forma ou de outra, a nova tendência é a de que Amaro e Ferraço não estejam no mesmo palanque.

PSB

Do lado de Renato Casagrande também há mudanças na dupla que será empurrada por ele para as duas vagas ao Senado.

Na sexta (20), o deputado estadual Sergio Majeski (PSB) abriu mão de concorrer para senador para tentar a reeleição. A mudança no plano se deu no momento em que Casagrande busca atrair Ferraço e Magno Malta (PR).

Na nota por meio da qual anunciou a troca, Majeski disse que "as movimentações partidárias dos últimos dias criaram a possibilidade de novos arranjos" que ele não pretendia seguir.

Para acomodar outro aliado, é possível que o outro pré-candidato ao Senado do grupo casagrandista, Marcos do Val (PPS), também precise rever os planos. Por enquanto, o consultor de segurança mantém a pré-candidatura.

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) não retornou os pedidos de entrevista feitos pela reportagem.