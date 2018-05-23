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Paralisação dos caminhoneiros

Correios decidem suspender serviços programados de Sedex

Empresa vai reforçar operações após fim da greve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 17:05

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 17:05

A paralisação nacional dos caminhoneiros, que começou na segunda-feira, dia 21, está afetando as entregas dos Correios em todo o país Crédito: Divulgação | Correios
A paralisação nacional dos caminhoneiros, que começou na segunda-feira, dia 21, está afetando as entregas dos Correios em todo o país. A empresa informou, por meio de nota, que por conta impacto em suas operações, as encomendas com dia e hora marcados (Sedex 10, 12 e Hoje) estão suspensas temporariamente. Além disso, serviços como Sedex e PAC agora terão um prazo de entrega maior, assim como as correspondências comuns. A mudança de procedimentos vai permanecer enquanto durarem os protestos.
Segundo os Correios, 25 milhões de encomendas são entregues em todo o país diariamente. Para dar conta da movimentação, são utilizados 25 mil veículos (caminhões e aviões). A empresa acrescentou, ainda, que reforçará suas operações quando a paralisação dos caminhoneiros acabar, a fim de restabelecer a normalidade dos serviços.
Correios decidem suspender serviços programados de Sedex

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