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Divulgação intensa

Corregedor do TRE-MG critica alta ocorrência de fake news sobre urnas

As notícias falsas, segundo o corregedor, envolvem principalmente o funcionamento das urnas eletrônicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 20:05

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 20:05

. Crédito: Reprodução
O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Rogério Medeiros, estima que a apuração na eleição para os candidatos a governador e senador no Estado, a chamada disputa majoritária, esteja concluída até as 23h. O juiz afirmou não ter sido registrado, até o momento, incidentes graves em Minas Gerais, mas ressaltou a divulgação intensa das chamadas "fake news".
As notícias falsas, segundo o corregedor, envolvem principalmente o funcionamento das urnas eletrônicas. "Infelizmente a facilidade para propagar fake news só não é maior que a facilidade que as pessoas têm para acreditar (nelas)", disse. Medeiros disse que muitas pessoas chegaram a ir ao TRE por causa desse tipo de divulgação, e foram informadas sobre o funcionamento dos equipamentos.

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