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Investigação

Corpo de trabalhador é encontrado em fosso de elevador em edifício no DF

Apesar de alguns apartamentos já contarem com moradores, havia obras em andamento nos andares mais altos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2023 às 19:34

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 19:34

 Um homem de 25 anos foi encontrado morto neste sábado (9) em um fosso de elevador em um prédio em obras em Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal. A vítima trabalhava na obra e foi encontrada no subsolo do prédio com traumatismo cranioencefálico e hemorragia externa.
Corpo de trabalhador é encontrado em fosso de elevador em edifício no DF
Corpo de trabalhador é encontrado em fosso de elevador em edifício no DF Crédito: Montagem | Corpo de Bombeiros
Colegas de trabalho da vítima contaram aos bombeiros que encontraram o corpo já caído no chão, no fosso do elevador, e decidiram retirá-lo de lá. Quando os agentes chegaram, a vítima estava no corredor do edifício, ao lado da porta do elevador. Segundo testemunhas, a suspeita é de que o elevador tenha despencado com a vítima no interior.
O edifício, de ocupação mista, possui lojas no andar térreo e oito andares com apartamentos residenciais. Apesar de alguns apartamentos já contarem com moradores, havia obras em andamento nos andares mais altos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.
Em nota, a Polícia Civil informou que uma equipe de plantão compareceu ao local e averiguou preliminarmente que se tratava de uma obra em fase de acabamento. Os outros funcionários da obra afirmaram que se encontravam em locais diversos da construção e ouviram um barulho muito alto oriundo do subsolo da edificação. Ao descerem, avistaram escombros de cerâmica sobre o corpo da vítima, assim sendo providenciaram sua retirada do fosso do elevador para tentativa de socorro.
O caso está em investigação no 38° DP, que apura as causas do incidente, preliminarmente registrado como "acidente de trabalho".

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