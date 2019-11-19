Corpo de mulher é achado em saco plástico no litoral de SP

Cristina Coelho Novaes, 32 anos, que morava na capital e foi encontrada morta em Caraguatatuba Crédito: Reprodução

O corpo de Cristina Coelho Novaes, 32 anos, foi encontrado dentro de um saco plástico, neste domingo (17) em Caraguatatuba (173 km de SP). A mulher havia desaparecido da casa do irmão, na madrugada de sábado (16) na mesma cidade. Nenhum suspeito havia sido identificado até a publicação desta reportagem.

Segundo uma irmã da vítima, de 35 anos, Cristina mora na capital paulista e foi ao litoral na quinta-feira (14) para passar o fim de semana com a família.

Na sexta-feira (15), ela afirma ter organizado um churrasco em sua casa, no qual Cristina compareceu.

Por volta das 23h, a vítima decidiu ir embora para a casa de um irmão, também em Caraguatatuba, onde dormiu. Por volta das 3h, ele constatou que Cristina havia sumido. Familiares registraram então um boletim de ocorrência de desaparecimento.