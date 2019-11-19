Corpo de mulher é achado em saco plástico no litoral de SP

O corpo de Cristina Coelho Novaes, 32 anos, foi encontrado dentro de um saco plástico, neste domingo (17) em Caraguatatuba (173 km de SP). A mulher havia desaparecido da casa do irmão, na madrugada de sábado (16) na mesma cidade. Nenhum suspeito havia sido identificado até a publicação desta reportagem.
Segundo uma irmã da vítima, de 35 anos, Cristina mora na capital paulista e foi ao litoral na quinta-feira (14) para passar o fim de semana com a família.
Na sexta-feira (15), ela afirma ter organizado um churrasco em sua casa, no qual Cristina compareceu.
Por volta das 23h, a vítima decidiu ir embora para a casa de um irmão, também em Caraguatatuba, onde dormiu. Por volta das 3h, ele constatou que Cristina havia sumido. Familiares registraram então um boletim de ocorrência de desaparecimento.
No domingo, um homem de 28 anos encontrou o corpo de Cristina dentro de um saco plástico em um riacho. A causa preliminar da morte da mulher é asfixia.