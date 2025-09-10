Crime

Corpo de mulher desaparecida é encontrado enterrado em casa em São Paulo

Aline Cristina de Lira, 34, estava sumida havia um mês; polícia ainda busca suspeito

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 05:53

SÃO PAULO - O corpo de uma mulher foi encontrado por funcionários da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, enterrado no interior de uma casa na rua Pedro Setti, centro da cidade, na noite de segunda-feira (8).

Aline Cristina de Lira, 34, estava desaparecida há um mês. A mulher sumiu após deixar uma casa de massagem onde trabalhava para atender um cliente. Ela pegou um carro por aplicativo na cidade de Santo André para a rua Pedro Setti.

Aline Lira havia tomado um carro de aplicativo de Santo André para São Bernardo antes desaparecer Crédito: Reprodução/inquérito policial

A investigação levou a uma casa pequena, composta por dois cômodos, em um terreno com outras moradias. Ali havia poucos móveis, mas sem a presença de pertences pessoais. Com autorização da Justiça, os policiais conseguiram entrar no imóvel.

Durante a vistoria, os investigadores viram que sob a cama tinha uma parte do piso que aparentava ter sido construída recentemente. Os investigadores pediram para que uma equipe do município fosse ao local para auxiliar na escavação. O corpo estava a poucos centímetros da superfície.

O cadáver, que tinha várias tatuagens condizentes as da mulher desaparecida, estava em estado avançado de decomposição.

A polícia afirma ter um suspeito pelo crime, mas busca mais provas para um possível pedido de prisão contra ele.

O caso foi registrado como encontro de pessoa, homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. A investigação é realizada pela equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo do Campo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta