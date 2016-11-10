Corpo de estudante da UnB é encontrado em mirante da Chapada dos Guimarães

O corpo de uma jovem recém formada em direito pela Universidade de Brasília (UnB) foi encontrado na tarde desta quarta-feira (9/11), na região do mirante da Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá, no Mato Grosso. Ariadne Wojcik, de 25 anos, estava morando na capital matogrossense e iria tomar posse no Tribunal de Justiça do estado nesta quinta-feira (10/11). A advogada acusa um professor da universidade, que também é procurador do Distrito Federal, de assédio. Ele nega.

Nesta manhã, a jovem divulgou no Facebook, em tom de despedida, uma carta de desabafo sobre ter sido assediada no último ano, em seu antigo local de trabalho, em Brasília. "Peço, por favor, façam alguma coisa, ele não vai se arrepender, ele não vai parar. Alguém faça alguma coisa! Pra mim é tarde...", escreveu.

O suspeito de assediar a ex-estudante de direito, negou as acusações. Segundo ele, amigos da moça afirmavam que ela enfrentava problemas psiquiátricos. Ao ser questionado sobre ter um relacionamento extra-conjugal com a jovem, o professor disse que não gostaria de falar sobre o assunto.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Mato Grosso encontraram a bolsa e o par de sapatos da garota nas pedras do mirante, logo no início das buscas. A família de Brasília acionou a PM às 11h. No entanto, como estava chovendo, só conseguiram retirar o corpo do penhasco às 17h. O corpo está no Instituto de Medicina Legal (IML) para a perícia e deve ser liberado até quinta-feira.

A reportagem entrou em contato com a família da jovem, mas até a publicação desta reportagem ainda não havia recebido resposta. No Facebook, contudo, a mãe de Ariadne, Marlova Schmaedecke, desabafou: "luto". O pai, Ramiro Hofmeister Martins-Costa, escreveu "dor". Ambos os posts foram seguidos de várias mensagens de solidariedade à família.