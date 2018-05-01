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Apuração

Corpo de Bombeiros havia feito vistoria no prédio que desabou

Só neste ano foram feitas seis reuniões com famílias que viviam no local

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 15:53
Incêndio de grandes proporções atinge prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paul Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo
O capitão Marcos Palumbo afirmou que o Corpo de Bombeiros havia feito uma vistoria no prédio de 24 andares, no Largo do Paissandu, no centro de SP, que desabou durante um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira, 1º.
"Foi uma vistoria contra incêndio. Localizamos os responsáveis, fizemos um acervo fotográfico em 2015. Isso foi encaminhado para as autoridades, como o Ministério Público. Foi apontado risco de incêndio. A gente não se importa se é local invadido. O Corpo de Bombeiros tem essa preocupação para agir preventivamente", disse Palumbo.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), voltou ao local do incêndio. Ele disse que equipes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social estão atendendo as famílias que ficaram desabrigadas. Até perto do meio-dia, 92 das 150 famílias receberam assistência. Ele informou que a Prefeitura está com uma parceria com a Cruz Vermelha Internacional para receber donativos.
Sobre a precariedade do prédio que desabou, Covas disse que só neste ano foram feitas seis reuniões com famílias que viviam no local.
"Apurar vamos apurar as responsabilidades para que esses eventos não voltem a ocorrer na cidade de São Paulo", ressaltou.

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