Coronel afirma ter feito favor a Temer em obra, relata arquiteto

Em depoimento à Polícia Federal no dia 28 de maio, um arquiteto que trabalhou para o coronel reformado da PM João Baptista Lima Filho, suspeito de ser o operador de propinas do presidente Michel Temer (MDB), relatou que a atuação da empresa do coronel Lima na reforma da casa da filha do presidente em São Paulo foi um favor para Temer.
O arquiteto Diogo Figueiredo de Freitas trabalhou na Argeplan, empresa do coronel Lima, entre 2012 e 2017. Foi logo ao chegar na empresa, ainda em 2012, porém, que ele foi abordado pelo dono da companhia sobre o favor para o então vice-presidente da República.
João Baptista Lima Filho procurou o depoente e informou-lhe que gostaria de prestar um favor a um amigo, auxiliando-o na escolha de uma construtora para executar uma obra em imóvel da filha deste colega, tendo informado naquela ocasião, se tratar de imóvel de Maristela Temer, filha do sr. Michel Temer, afirmou o arquiteto em depoimento ao qual O GLOBO teve acesso. O pedido foi o único do tipo recebido pelo arquiteto no período em que trabalhou na Argeplan.
Segundo Freitas, o coronel também deixou claro na ocasião que o levantamento de preços para as reformas era apenas um favor e que não era para ele se envolver na execução da obra. Após a solicitação, Freitas relatou ter levantado o orçamento do projeto apresentado pela arquiteta de Maristela e o levou para a filha de Temer que, na ocasião, teria achado o valor muito alto e não lhe deu retorno. Depois disso, Freitas disse que não acompanhou os desdobramentos da obra e não soube informar se o projeto inicial que lhe foi apresentado foi efetivamente executado.
A reforma na casa da filha do presidente, localizada em uma região nobre de São Paulo, é um dos pontos centrais da investigação da PF sobre suspeitas de que Temer teria recebido propinas de empresas do setor portuário para favorece-las. Amigo de longa data do ex-presidente, coronel Lima é apontado como o operador financeiro de Temer e sua empresa bancou a reforma da residência de Maristela Temer com pagamentos em dinheiro em espécie, segundo admitiram fornecedores e até o engenheiro que atuou na execução da reforma. A PF suspeita que a obra foi uma contrapartida ao presidente.
O OUTRO LADO DO PALÁCIO
O presidente, por sua vez, tem negado reiteradamente o recebimento de propinas e até feito críticas à investigação da PF. Ele chegou a ser questionado, por escrito, pelo delegado Cleyber Malta Lopes, responsável pelo inquérito. Questionado pelos investigadores, o emedebista disse que nunca realizou negócios comerciais ou de qualquer outra natureza que envolvessem a transferência de recursos financeiros para o coronel.
A defesa de Temer informou que não vai se manifestar pois ainda não teve acesso aos autos. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República emitiu nota dizendo que essas questões têm sido objeto de constantes e insistentes inverdades. Portanto serão esclarecidas no âmbito devido, que é o Judiciário.