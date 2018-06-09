Coronel afirma ter feito favor a Temer em obra, relata arquiteto

A PF prende o coronel João Baptista Lima, amigo de Michel Temer Crédito: Reprodução

Em depoimento à Polícia Federal no dia 28 de maio, um arquiteto que trabalhou para o coronel reformado da PM João Baptista Lima Filho, suspeito de ser o operador de propinas do presidente Michel Temer (MDB), relatou que a atuação da empresa do coronel Lima na reforma da casa da filha do presidente em São Paulo foi um favor para Temer.

O arquiteto Diogo Figueiredo de Freitas trabalhou na Argeplan, empresa do coronel Lima, entre 2012 e 2017. Foi logo ao chegar na empresa, ainda em 2012, porém, que ele foi abordado pelo dono da companhia sobre o favor para o então vice-presidente da República.

João Baptista Lima Filho procurou o depoente e informou-lhe que gostaria de prestar um favor a um amigo, auxiliando-o na escolha de uma construtora para executar uma obra em imóvel da filha deste colega, tendo informado naquela ocasião, se tratar de imóvel de Maristela Temer, filha do sr. Michel Temer, afirmou o arquiteto em depoimento ao qual O GLOBO teve acesso. O pedido foi o único do tipo recebido pelo arquiteto no período em que trabalhou na Argeplan.

Segundo Freitas, o coronel também deixou claro na ocasião que o levantamento de preços para as reformas era apenas um favor e que não era para ele se envolver na execução da obra. Após a solicitação, Freitas relatou ter levantado o orçamento do projeto apresentado pela arquiteta de Maristela e o levou para a filha de Temer que, na ocasião, teria achado o valor muito alto e não lhe deu retorno. Depois disso, Freitas disse que não acompanhou os desdobramentos da obra e não soube informar se o projeto inicial que lhe foi apresentado foi efetivamente executado.

A reforma na casa da filha do presidente, localizada em uma região nobre de São Paulo, é um dos pontos centrais da investigação da PF sobre suspeitas de que Temer teria recebido propinas de empresas do setor portuário para favorece-las. Amigo de longa data do ex-presidente, coronel Lima é apontado como o operador financeiro de Temer e sua empresa bancou a reforma da residência de Maristela Temer com pagamentos em dinheiro em espécie, segundo admitiram fornecedores e até o engenheiro que atuou na execução da reforma. A PF suspeita que a obra foi uma contrapartida ao presidente.

O OUTRO LADO DO PALÁCIO

O presidente, por sua vez, tem negado reiteradamente o recebimento de propinas e até feito críticas à investigação da PF. Ele chegou a ser questionado, por escrito, pelo delegado Cleyber Malta Lopes, responsável pelo inquérito. Questionado pelos investigadores, o emedebista disse que nunca realizou negócios comerciais ou de qualquer outra natureza que envolvessem a transferência de recursos financeiros para o coronel.