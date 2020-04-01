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"Números estão subindo"

Coronavírus: Trump diz considerar proibir voos do Brasil aos EUA

'O Brasil não tinha problema até há pouco tempo. Agora os números estão subindo', afirmou Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 22:03

Publicado em 31 de Março de 2020 às 22:03

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (31) que considera suspender os voos do Brasil que chegam aos EUA, para tentar conter o avanço do coronavírus.
07/03/2020 Jantar oferecido pelo Presidente dos Estados Unidos da América (Mar a Lago - Flórida, 07/03/2020) O Senhor Presidente dos Estados Unidos Donald Trump aplaude a visita do Senhor Presidente da República Jair Bolsonaro.
Jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início de março. Agora, americano avalia barrar voos, em meio à pandemia de coronavírus Crédito: Alan Santos/PR/Flickr
Durante coletiva na Casa Branca, Trump não deu detalhes sobre a possível medida, mas afirmou que estuda essa possibilidade ao responder a jornalistas sobre novas restrições de viagem ao exterior.
Um dos repórteres mencionou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que nega o distanciamento social e defende que as pessoas circulem e voltem ao trabalho.
"Estamos observando muitos países e suas posições. O Brasil, você mencionou o presidente. O Brasil não tinha problema até há pouco tempo. Agora os números estão subindo e, sim, estamos considerando um veto [de viagens]"
Donald Trump - Presidente dos EUA
Desde a semana passada, o governo dos EUA tem monitorado o crescimento vertiginoso dos casos confirmados de coronavírus no Brasil e autoridades americanas diziam não descartar a restrição de voos entre os países.
O número de casos confirmados no Brasil chegou a 5.812 nesta terça, com 202 mortes. Nos EUA, por sua vez, o número é de 187 mil casos e mais de 3.700 mortes.

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De acordo com um integrante do Departamento de Segurança Nacional americano, não deve haver proibição de voos da América Latina como um todo com destino aos EUA, como foi feito com a Europa, mas Trump tem olhado com preocupação para países como Brasil e Equador de maneira individual.
Em 11 de março, Trump anunciou a suspensão de voos vindos da zona Schengen (que reúne 26 países europeus) aos EUA e, poucos dias depois, incluiu Reino Unido e Irlanda à medida restritiva. China e Irã também estão na lista.
Americanos que estejam retornando aos EUA não são impedidos de entrar no país.

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