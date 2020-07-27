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Coronavírus obriga Blumenau a cancelar maior Oktoberfest do Brasil

A decisão do cancelamento da festa, em Santa Catarina, foi anunciada na tarde desta segunda (27) por Mário Hildebrandt (Podemos), prefeito da cidade

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 17:15
Oktoberfest é cancelada por conta do novo coronavírus
Oktoberfest é cancelada por conta do novo coronavírus Crédito: Adriano Vizon/ Folhapress
Maior evento cervejeiro do país, a Oktoberfest de Blumenau (SC) está oficialmente cancelada. A decisão foi anunciada na tarde desta segunda (27) por Mário Hildebrandt (Podemos), prefeito da cidade.
"Quando fizemos a prorrogação, em maio, trazia um cenário diferenciado", lembra o prefeito, dizendo que cerca de 60 segmentos estão envolvidos na festa cervejeira, a principal do país. Atualmente, os Estados da região Sul são os que estão com as UTIs mais pressionadas pela Covid-19.
Em maio, o prefeito havia anunciado apenas o adiamento do evento, previsto inicialmente para ocorrer entre 7 e 25 de outubro e postergado para novembro (entre os dias 11 e 29).
Um mês antes, em abril, Munique já havia cancelado a maior Oktoberfest do mundo na Alemanha. No Brasil, no entanto, ainda acrediva-se em um contexto melhor no combate ao novo coronavírus.
Desde 1984, esse será o primeiro ano sem a Oktoberfest na Vila Germânica, considerada a maior do estilo no continente americano. Ano passado cerca de 576 mil pessoas passaram pelo evento cervejeiro.
No fim de junho, São Paulo também adiou sua Oktoberfest para o mês de novembro. Apesar do cancelamento de outros eventos grandes na cidade, como a F-1 e o Réveillon, nada foi dito sobre a festa cervejeira, que mantém o site com contagem regressiva para o dia 12 de novembro (faltam 107 dias). A festa de Ano-Novo de Blumenau também foi cancelada.

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