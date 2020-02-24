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Em Anápolis

Coronavírus: brasileiros voltam para casa após 14 dias de quarentena

Os 58 repatriados estiveram no epicentro dos casos de coronavírus na China e estão liberados para voltar para os seus Estados

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 22:06
Grupo de repatriados foi liberado no 14º dia de quarentena em Anápolis Crédito: Marcello asal Jr/Agência Brasil
As 58 pessoas que estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis (SP) foram liberadas neste domingo (23), após exames confirmarem que eles não foram contaminados pelo coronavírus. Os brasileiros foram resgatados em Wuhan, na China, epicentro dos casos de coronavírus no país asiático, e estavam em confinamento desde o dia 9 de fevereiro. Inicialmente, o prazo estabelecido para que eles saíssem era na próxima quinta-feira (27).

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Os repatriados chegaram ao hangar onde é realizada a cerimônia bastante sorridentes e estão emocionados assistindo a um vídeo sobre a operação de resgate e seu planejamento. O vídeo destacou imagens do presidente Jair Bolsonaro e do governador Caiado. Além disso mostrou imagens do alojamento onde os brasileiros ficaram nesses últimos 14 dias e reproduziu o áudio do presidente Bolsonaro que foi transmitido no avião quando os repatriados entraram no espaço aéreo brasileiro. Há imagens ainda do tempo de quarentena e das atividades que foram feitas pelos brasileiros.
O vídeo faz ainda uma homenagem aos militares e civis envolvidos na operação. Os militares que participaram da operação, que também ficaram em quarentena, também estão bastante emocionados.
Duas crianças do grupo de repatriados entregaram ao ministro da Defesa dois quadros com a bandeira do Brasil, com a assinatura dos brasileiros resgatados. Azevedo disse que o presente será entregue ao presidente Bolsonaro. "É um alívio que todos os exames deram negativo para a doença (coronavírus). Que Deus os acompanhe e bom retorno", disse o ministro na cerimônia aos repatriados.
Dois berços, que foram utilizados no confinamento, foram colocados no hangar com os nomes das crianças que os usaram nos 14 dias e as placas foram entregues às duas mães dos dois bebês, Isabela e Mateus. O momento de entrega foi de bastante emoção.

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Ao final do evento, duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) levarão os brasileiros para os Estados de origem. Um deles fará o roteiro Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Um segundo seguirá para Brasília e de lá um outro voo da FAB irá para a Serra do Cachimbo, no Pará, com um passageiro. Outros dois passageiros que desembarcarão em Brasília seguirão em voos comerciais para o Rio Grande do Norte e Maranhão.
Os destinos foram os seguintes: 
  • Distrito Federal - 20 passageiros, sendo 9 militares, 1 profissional do Ministério da Saúde, 1 profissional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e 9 repatriados; 
  • São Paulo - 13 passageiros, sendo 11 repatriados, um militar e uma integrante do Ministério da Saúde; 
  • Rio de Janeiro - 11 militares;
  •  Paraná - 5 repatriados; 
  • Santa Catarina - 4 repatriados; 
  • Minas Gerais - 3 repatriados;
  • Pará - 1 repatriada; 
  • Dois repatriados, transportados para Brasília, seguirão em voos comerciais para o Maranhão e para o Rio Grande do Norte. Um repatriado permanecerá em Anápolis (GO).

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