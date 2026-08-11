Corinthians arrasta negociação e não deve ter Memphis na Libertadores, contra o Rosário Central

O Corinthians ainda não concretizou a renovação de contrato com Memphis Depay e dificilmente o terá disponível para jogar contra o Rosario Central, às 21h30 desta quinta-feira, 13, na Argentina, pela rodada de ida das oitavas de final da Libertadores. Mesmo que o contrato seja assinado ainda nesta terça, 11, é pouco provável que o holandês viaje com a delegação.