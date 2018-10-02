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Ibope

Convicção de eleitorado de Bolsonaro sobe a 59%; de Haddad fica em 49%

A convicção do eleitorado de Geraldo Alckmin (PSDB) também cresceu, indo de 26% para 29%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 09:26

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 09:26

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad Crédito: Agência Brasil / AE
Além de o candidato Jair Bolsonaro (PSL) ter crescido quatro pontos nas intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial, a convicção do eleitorado que declara voto no capitão reformado também aumentou. Conforme pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, 1, 59% dos eleitores do presidenciável dizem que não mudarão sua intenção de voto de jeito nenhum. No último dia 26, esse porcentual era de 55%.
O eleitorado de Fernando Haddad (PT) continua sendo o segundo mais convicto, com 49% dos eleitores declarando que a decisão de votar no petista é firme - o mesmo índice do levantamento anterior. A convicção do eleitorado Geraldo Alckmin (PSDB) também cresceu, indo de 26% para 29%.
Entre os eleitores do candidato Ciro Gomes (PDT), porém, a convicção caiu, de 31% para 27%. Já entre os entrevistados que declaram voto em Marina, 23% dos eleitores afirmam que não mudarão sua decisão. O índice era de 22% na semana anterior.
O Ibope foi a campo no sábado, 29, e no domingo, 30, e ouviu 3.010 eleitores. A margem de erro estimada da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo, tendo sido registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR08650/2018.

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