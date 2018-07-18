Conversas abertas com Alckmin e Perillo

Alckmin conversou com ex-governador do PSB Crédito: Windows)

Horas depois de o ex-governador Renato Casagrande (PSB) relatar um telefonema que recebeu do ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB), um aparelho tocou em outro local do Espírito Santo.

De acordo com a assessoria do vice-governador César Colnago, o coordenador da pré-campanha de Alckmin, Marconi Perillo, ligou ontem para Colnago e também para o governador Paulo Hartung (MDB), incentivando candidatura tucana ao Palácio Anchieta no pleito deste ano.

Já Alckmin, de acordo com Casagrande, falou sobre a possibilidade de o PSB local, que até então está no polo oposto na disputa eleitoral, realizar conversas com os tucanos do Estado. Isso sinalizaria a ideia de uma possível composição futura, já sem Colnago no páreo, uma vez que o socialista é pré-candidato e lidera as intenções de voto para o Executivo estadual. Eu disse (ao Alckmin) que se houvesse vontade dos dois partidos, nós conversaríamos, contou o socialista.

OPÇÃO TUCANA

Colnago se colocou como opção do grupo palaciano para a disputa pelo governo do Estado após Hartung anunciar que não vai tentar a reeleição.

O senador Ricardo Ferraço (PSDB), que também havia se colocado, decidiu manter a pré-candidatura ao Senado. O nome de Colnago havia perdido força na última segunda-feira, mas voltou à tona no dia de ontem.

O telefonema de Perillo para o vice-governador pode ser sido uma resposta ao de Alckmin para Casagrande, como um sinal de que o clima pode estar mudando. Ou não.