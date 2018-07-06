Convênio e inauguração ficam proibidos a partir deste sábado

Tribunal Regional Eleitoral: fiscalização de agentes públicos que serão candidatos Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

A partir deste sábado (07) começa a contagem regressiva dos três meses que antecedem as eleições gerais de 2018. Por esta proximidade, a legislação eleitoral submete os pré-candidatos a uma série de restrições, para evitar que haja o uso indevido da máquina pública para beneficiar quem está no poder ou seus aliados.

A principal delas, certamente, é a proibição de comparecer a inaugurações de obras públicas, momento em que os políticos tentam fortalecer seu capital eleitoral, discursam e, muitas vezes, também reforçam outras promessas de entregas.

É importante destacar que esta proibição não vale somente para o político responsável pelo investimento, como os chefes do Executivo, por exemplo. Senadores, deputados e até ex-secretários que sejam pré-candidatos são alcançados pela norma, mesmo que só se tornem oficialmente candidatos a partir de 15 de agosto, prazo limite para o registro de candidaturas.

Como reflexo disso, mesmo que o governador Paulo Hartung (MDB) não confirme nem descarte pré-candidatura à reeleição, sua agenda de viagens pelo Estado tem sido intensificada na última semana.

De acordo com levantamento da reportagem, em 15 dias o emedebista esteve em 20 cidades do Estado em 45 agendas. Para efeito de comparação, conforme a coluna Vitor Vogas mostrou esta semana, isso representa cerca de 40% dos compromissos, já que de janeiro a junho deste ano, Hartung marcou presença em 107 eventos, sem contar as agendas no Palácio Anchieta e na residência oficial, passando por 50 municípios de norte a sul do Estado.

Somente nesta quinta-feira (05), ele esteve em seis municípios. Do dia 21 de junho até esta quinta, Hartung encarou uma intensa programação de inaugurações e visitas. Inaugurou rodovias, loteamentos, escolas e uma rádio. Ele também vistoriou obras, deu ordens de serviço, assinou convênios e compareceu à abertura de eventos empresariais.

GESTORES

A partir deste sábado (07), os gestores que serão candidatos também não poderão mais nomear, contratar, demitir sem justa causa, readaptar vantagens, remover, transferir ou exonerar servidores públicos, exceto os comissionados. No caso do governo do Estado, também há o impedimento de realizar transferência voluntária de recursos para os municípios.

O candidato que comparece a inaugurações neste período corre o risco de cassação do registro ou diploma de candidatura Antônio Carlos Pimentel - Advogado eleitoral

Outras condutas proibidas são fazer pronunciamento em rádio e televisão, autorizar publicidade institucional de órgãos públicos e contratar shows artísticos em inaugurações.

O professor de Direito Eleitoral, Antônio Carlos Pimentel, destaca que a finalidade dessas limitações visam evitar o abuso de poder político, para que haja moralidade no pleito. "É importante que a disputa eleitoral seja equilibrada, e a máquina administrativa não pode beneficiar um ou outro candidato."

Embora seja comum a correria para inaugurar obras na reta final, não há irregularidade na conduta, explica ele. "Mas os eleitores precisam estar atentos a essas inaugurações. Há casos de entregas de obras que não foram totalmente concluídas, só para estar dentro do prazo", comentou.

Hartung encerra agendas em reduto eleitoral do PSB

Após ter percorrido seis municípios nesta quinta-feira (05), que contou com três entregas ou inaugurações, a assinatura de duas ordens de serviço e de um convênio, passando por São Mateus, Colatina, Guarapari e municípios da Grande Vitória, o governador Paulo Hartung (MDB) vai encerrar nesta sexta-feira (06) a bateria de agendas na região Sul do Estado.

A primeira parada é em Cachoeiro de Itapemirim, município que tem à frente o prefeito Victor Coelho (PSB), correligionário do principal adversário político e eleitoral de Hartung, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).

O governador iniciará a agenda com uma inauguração de um posto rodoviário na estrada ES 482 e fará pronunciamentos no Ifes do município. Depois, estará no lançamento da pedra fundamental de um hospital particular.

No início da tarde, Hartung irá a Afonso Cláudio inaugurar um trecho de estradas do Programa Caminhos do Campo.

O prefeito Victor Coelho (PSB) declarou que não deve estar presente, mas o motivo é porque tinha outras agendas marcadas previamente. Mesmo com as diferenças partidárias, segundo ele não há problemas no relacionamento institucional.

"Temos tido um posicionamento republicano com ele desde o início da gestão, nunca tivemos problemas. Qualquer investimento que venha para Cachoeiro será bem-vindo. Essas inaugurações são pleitos antigos."

ENTENDA

Proibido - A partir deste sábado (07)

Inaugurações

Qualquer candidato, a qualquer cargo, não pode comparecer a inaugurações de obras públicas. A norma é da Lei das Eleições e de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como elas só mencionam, textualmente, as "inaugurações", de acordo com o advogado Antônio Carlos Pimentel, não há impedimento para o pré-candidato assinar ordens de serviço ou contratos.

Servidores

O pré-candidato não pode nomear, contratar, demitir sem justa causa, suprimir, readaptar vantagens, dificultar ou impedir o exercício funcional de servidores.

Shows

Fica proibido contratar shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de inaugurações.

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