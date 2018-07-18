Convenção de pastores da Assembleia diz que não apoia candidatos

Cadeeso Crédito: Divulgação

A Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros (Cadeeso) divulgou um comunicado afirmando que não apoia diretamente nenhum pré-candidato às eleições. Os pastores filiados à convenção representam aproximadamente 500 mil membros da igreja no Estado.

Por meio de nota, o presidente da Comissão para Assuntos Políticos da Cadeeso, o pastor Antônio Gutenberg, disse que "A CADEESO não apoiou diretamente a nenhum pré-candidato, mas os recebeu e os apresentou aos seus ministros (pastores e evangelistas) que representam os membros da denominação no Estado do Espírito Santo. Agora, em quem eles irão votar, é algo muito pessoal, e fica a critério de cada um, até porque o voto é secreto".

Veja a nota na íntegra:

Os pastores filiados à Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros  CADEESO, representam aproximadamente 500 mil membros da denominação no Estado.

Aproximando-se às eleições 2018, quando os brasileiros vão escolher seus representantes estaduais e federais, há dois meses a Cadeeso acionou a sua Comissão para Assuntos Políticos  Comap, que por sua vez ouviu os précandidatos que protocolaram, na Secretaria Geral da Cadeeso, pedido para apresentarem seus projetos. Ao todo, 20 pré-candidatos foram recebidos pela Comap, por meio de ofício, solicitando além da audiência com o presidente da comissão, pastor Antônio Gutenberg, serem apresentados no plenário da 110ª AGO da Convenção.

A 110ª AGO da CADEESO ocorreu nos dias 11 a 14 de julho, no templo da Assembleia de Deus no Aribiri, em Vila Velha, com mais de 600 participantes. Por questão de ordem, a Comap decidiu que somente os pré-candidatos ao governo, que se inscreveram, poderiam falar aos convencionais, e os demais seriam apenas apresentados. Após a apresentação, a liderança da Assembleia de Deus reunida em Assembleia Geral, dedicaria um momento de oração por todos.

O presidente da Comissão, pastor Gutenberg, destacou: a CADEESO não apoiou diretamente a nenhum pré-candidato, mas os recebeu e os apresentou aos seus ministros (pastores e evangelistas) que representam os membros da denominação no Estado do Espírito Santo. Agora, em quem eles irão votar, é algo muito pessoal, e fica a critério de cada um, até porque o voto é secreto. Vivemos uma democracia, e não temos o direito de impor que alguém vote neste ou naquele candidato, disse o pastor.

De acordo com o relatório apresentado pela Comissão, todos os pré-candidatos que buscaram essa apresentação, chegaram e foram apresentados em condição de igualdade, passando pelos mesmos critérios de avaliação, sem qualquer distinção.

A Mesa Diretora autorizou a apresentação dos pré-candidatos durante a sessão plenária do ultimo sábado (14), a partir das 10h, pelo presidente da Comap, que exigiu uma breve biografia de cada um dos pré-candidatos para ser lida no momento da apresentação. Foi concedida a palavra aos pré-candidatos ao Governo do ES, Rose de Freitas e Renato Casagrande, que falaram respectivamente por cinco minutos. Em seguida o presidente da Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias, convidou o pastor Kemuel Sotero para conduzir, juntamente com os convencionais, um momento de oração. Na sequência, o presidente desejou sucesso para a caminhada dos pré-candidatos e seus projetos, porém, a CADEESO não homologou apoio direto a nenhum dos pré-candidatos às eleições de 2018.

Foram encerrados os trabalhos da Comissão para Assuntos Políticos nesta 110ª AGO, que recebeu elogios dos convencionais lisura e transparência em sua atuação.