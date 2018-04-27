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Redução

Contratos de TV por assinatura reduzem 5,71% em 12 meses

Em março, foram registrados 17.851.565 contratos, 1.081.024 a menos em relação ao apurado no mesmo mês do ano passado.

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 22:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 22:38
Os contratos de TV por assinatura apresentaram uma redução de 5,71% nos últimos 12 meses Crédito: Divulgação
Os contratos de TV por assinatura apresentaram uma redução de 5,71% nos últimos 12 meses, informou hoje (26) a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em março, foram registrados 17.851.565 contratos, 1.081.024 a menos em relação ao apurado no mesmo mês do ano passado.
Dentre os estados, as maiores reduções de contratos, em termos percentuais, foram no Amapá, com menos 12,89%; Pernambuco, 12,66%, e Sergipe com menos 11,69%.
Em termos quantitativos, as maiores quedas foram em São Paulo, com menos 485.499 contratos e Rio de Janeiro, com redução de 129.250 contratos. Piauí, com variação de 4,79 %; Maranhão, com 2,04% e Tocantins com 0,56% registraram aumentos no serviço.
Entre as empresas, a NET ocupa a primeira posição, com 50,27% de participação no mercado. A operadora tem 8.973.366 de clientes em todo o país. Em seguida, vem a Sky, com 5.298.485 clientes, o que equivale a 29,68% do mercado. A Telefônica tem 1.586.498 clientes e 8,89% de participação, enquanto a Oi vem logo atrás com 8,55% de participação e 1.526.399 clientes.
De acordo com a Anatel, nos últimos 12 meses somente duas empresas registraram crescimento, a Oi com mais 175.163 contratos, aumento de 12,96%, e a Algar, com um leve aumento de 362 contratos, crescimento de 0,37% na base de assinantes.
As demais empresas apresentaram queda, com destaque para NET, com a perda de 765.891 contratos, queda de 7,86%, e a Sky com redução de 289.986 contratos e perda de 5,19%.

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