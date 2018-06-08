Conteúdo de página punida pelo TSE por 'fake news' não é verificado

Alvo da primeira punição contra notícias falsas aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no contexto das eleições, o administrador da página "Partido Anti-PT" acatou a decisão, mas avalia que não fez nada de errado. Na quinta-feira, a Corte determinou que o Facebook excluísse cinco publicações da página, por considerar que elas continham mentiras envolvendo a pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva.
Assim como a grande maioria das postagens da "Partido Anti-PT", as cinco publicações alvo do TSE eram notícias publicadas pelo site "Imprensa Viva", classificado como o quinto maior difusor de notícias falsas do Brasil em um levantamento feito pela revista Época em abril.
Ao GLOBO, o responsável pela página, que não quis se identificar, disse que tem preferência pelos conteúdos da Imprensa Viva por causa da linguagem utilizada, que seria mais próxima do povão. Ele diz que o responsável pelo site envia as matérias pra ele, e ele escolhe quais irá publicar.
Não tenho relacionamento nenhum com eles. Ele manda os links das postagens pelo Twitter, e eu posto os que eu quiser. Nem sei o nome dele. As imagens e as linguagens deles são mais pro povão. É uma linguagem que eu acredito que seja mais fácil de entenderem destaca.
O administrador considera que não é possível verificar a veracidade de todo conteúdo que ele replica, e ressalta que as matérias usam termos abertos como pode ser, talvez" e é provável.
Se é verdadeiro ou falso...Duvido que a maioria das páginas, quando vai publicar algo, vai verificar as fontes. Ele não está dizendo:
"Marina Silva está envolvida". Vai estar lá: "Pode ser", "É provável". Só vai publicar o que já foi julgado, comprovado? explica.
A "Partido Anit-PT" tem mais de 1,7 milhão de curtidas no Facebook. Seu dono diz que não tem interesse financeiro na página, que seria sua diversão. Ele considera o PT o "principal problema" do país, e diz ter se arrependido de ter votado em Aécio Neves (PSDB) nas eleições de 2014.
É só por diversão mesmo. Não ganho dinheiro, nem quero garante.
O administrador afirma que deletou todas as publicações mencionando Marina Silva ainda na quinta-feira, antes mesmo do Facebook ser notificado da decisão judicial.
O GLOBO tentou entrar em contato com os responsáveis pelo Imprensa Viva, mas não teve retorno.