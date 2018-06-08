Conteúdo de página punida pelo TSE por 'fake news' não é verificado

Fake news são ameaças para eleição Crédito: Ilustração/Arabson

Alvo da primeira punição contra notícias falsas aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no contexto das eleições, o administrador da página "Partido Anti-PT" acatou a decisão, mas avalia que não fez nada de errado. Na quinta-feira, a Corte determinou que o Facebook excluísse cinco publicações da página, por considerar que elas continham mentiras envolvendo a pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva.

Assim como a grande maioria das postagens da "Partido Anti-PT", as cinco publicações alvo do TSE eram notícias publicadas pelo site "Imprensa Viva", classificado como o quinto maior difusor de notícias falsas do Brasil em um levantamento feito pela revista Época em abril.

Ao GLOBO, o responsável pela página, que não quis se identificar, disse que tem preferência pelos conteúdos da Imprensa Viva por causa da linguagem utilizada, que seria mais próxima do povão. Ele diz que o responsável pelo site envia as matérias pra ele, e ele escolhe quais irá publicar.

 Não tenho relacionamento nenhum com eles. Ele manda os links das postagens pelo Twitter, e eu posto os que eu quiser. Nem sei o nome dele. As imagens e as linguagens deles são mais pro povão. É uma linguagem que eu acredito que seja mais fácil de entenderem  destaca.

O administrador considera que não é possível verificar a veracidade de todo conteúdo que ele replica, e ressalta que as matérias usam termos abertos como pode ser, talvez" e é provável.

 Se é verdadeiro ou falso...Duvido que a maioria das páginas, quando vai publicar algo, vai verificar as fontes. Ele não está dizendo:

"Marina Silva está envolvida". Vai estar lá: "Pode ser", "É provável". Só vai publicar o que já foi julgado, comprovado?  explica.

A "Partido Anit-PT" tem mais de 1,7 milhão de curtidas no Facebook. Seu dono diz que não tem interesse financeiro na página, que seria sua diversão. Ele considera o PT o "principal problema" do país, e diz ter se arrependido de ter votado em Aécio Neves (PSDB) nas eleições de 2014.

 É só por diversão mesmo. Não ganho dinheiro, nem quero  garante.

O administrador afirma que deletou todas as publicações mencionando Marina Silva ainda na quinta-feira, antes mesmo do Facebook ser notificado da decisão judicial.