Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Conteúdo de página punida pelo TSE por 'fake news' não é verificado
Administrador

Conteúdo de página punida pelo TSE por 'fake news' não é verificado

Dono da 'Partido Anti-PT' teve que deletar fake news sobre Marina Silva

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 13:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 13:52
Fake news são ameaças para eleição Crédito: Ilustração/Arabson
Alvo da primeira punição contra notícias falsas aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no contexto das eleições, o administrador da página "Partido Anti-PT" acatou a decisão, mas avalia que não fez nada de errado. Na quinta-feira, a Corte determinou que o Facebook excluísse cinco publicações da página, por considerar que elas continham mentiras envolvendo a pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva.
Assim como a grande maioria das postagens da "Partido Anti-PT", as cinco publicações alvo do TSE eram notícias publicadas pelo site "Imprensa Viva", classificado como o quinto maior difusor de notícias falsas do Brasil em um levantamento feito pela revista Época em abril.
Ao GLOBO, o responsável pela página, que não quis se identificar, disse que tem preferência pelos conteúdos da Imprensa Viva por causa da linguagem utilizada, que seria mais próxima do povão. Ele diz que o responsável pelo site envia as matérias pra ele, e ele escolhe quais irá publicar.
 Não tenho relacionamento nenhum com eles. Ele manda os links das postagens pelo Twitter, e eu posto os que eu quiser. Nem sei o nome dele. As imagens e as linguagens deles são mais pro povão. É uma linguagem que eu acredito que seja mais fácil de entenderem  destaca.
O administrador considera que não é possível verificar a veracidade de todo conteúdo que ele replica, e ressalta que as matérias usam termos abertos como pode ser, talvez" e é provável.
 Se é verdadeiro ou falso...Duvido que a maioria das páginas, quando vai publicar algo, vai verificar as fontes. Ele não está dizendo:
"Marina Silva está envolvida". Vai estar lá: "Pode ser", "É provável". Só vai publicar o que já foi julgado, comprovado?  explica.
A "Partido Anit-PT" tem mais de 1,7 milhão de curtidas no Facebook. Seu dono diz que não tem interesse financeiro na página, que seria sua diversão. Ele considera o PT o "principal problema" do país, e diz ter se arrependido de ter votado em Aécio Neves (PSDB) nas eleições de 2014.
 É só por diversão mesmo. Não ganho dinheiro, nem quero  garante.
O administrador afirma que deletou todas as publicações mencionando Marina Silva ainda na quinta-feira, antes mesmo do Facebook ser notificado da decisão judicial.
O GLOBO tentou entrar em contato com os responsáveis pelo Imprensa Viva, mas não teve retorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados