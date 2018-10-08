Contarato venceu em 45 cidades do ES; veja o mapa da votação

Fabiano Contarato e Marcos do Val foram eleitos senadores Crédito: Gazeta Online

Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS), conquistaram as duas vagas para o Senado. Os dois vão ocupar pela primeira vez um cargo eletivo. Surpresa na eleição do Senado no Espírito Santo. Dois novos nomes,(Rede) e(PPS), conquistaram as duas vagas para o Senado. Os dois vão ocupar pela primeira vez um cargo eletivo.

Contarato, o mais votado para o Senado no Estado, com 1.117.036 dos votos válidos, ganhou em 45 das 78 cidades do Espírito Santo. O candidato da Rede ganhou, inclusive, em sua cidade natal, Nova Venécia.

Fato curioso é que Marcos do Val, que obteve 863.359 dos válidos e levou a segunda vaga, não venceu em nenhuma cidade.

Magno Malta (PR), atual senador, venceu em 17 municípios. Ao todo, o candidato obteve 611.284 votos válidos. Mesmo assim ficou em 3º lugar e está fora ao fim de seu atual mandato. Os votos de Magno Malta vieram principalmente do Sul do Espírito Santo em cidades como: Alegre, Cachoeiro do Itapemirim e Mimoso do Sul.

Quem também demonstrou força no Sul do Estado foi Ricardo Ferraço (PSDB), que ficou em 4º lugar apesar de ter vencido em 16 cidades, entre elas Castelo, Muniz Freire e Presidente Kennedy, totalizando 480.149 votos.

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Na Grande Vitória, Contarato venceu em todas as cidades: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Em Vitória, o candidato mais votado obteve 141.535 votos válidos e, em Vila Velha, 168.916.

Marcos do Val ficou em 2º lugar na Grande Vitória. No município canela verde foram 129.404 votos; em Vitória o candidato do PPS obteve 106.749 votos.

Na Grande Vitória, Magno Malta ficou em 3º lugar e Ricardo Ferraço em 4º em todas, exceto em Vila Velha. Em Vitória, Magno Malta conquistou 37.964 votos e em Vila Velha foram 57.337. Ricardo conseguiu 26.605 votos na Capital, mas em Vila Velha perdeu o posto de 4º mais votado para o Subtenente Assis (PSL).

Após a vitória, Contarato defendeu reformas do Código Penal e do Código de Trânsito para acabar com a impunidade, bem como a criação de políticas de incentivo aos bons motoristas. Além da reformulação do Pacto Federativo, que aborda como os tributos recolhidos serão gastos pelos entes federados.

Quero a reformulação do Pacto Federativo para devolver os impostos recolhidos ao município. Dessa forma, vamos acabar com essa barganha política entre prefeitos e deputados através de emendas parlamentares, disse.

DESIGUALDADE

Contarato também garantiu que irá ajudar a combater a desigualdade social. Eu darei a minha vida para dar dignidade à população menos favorecida. A população terá pelo menos o mínimo que está estabelecido na Constituição Federal, como saúde e educação público de qualidade, algo que hoje não temos como deveríamos, completa.

Contarato chegou ao comitê da Rede, na Serra, ao lado do prefeito da Serra, Audifax Barcelos, por volta das 20 horas. Ele agradeceu pelos votos, disse que não irá decepcionar os capixabas e se emocionou ao falar sobre as fake news durante a campanha. Passou da hora de o Espírito Santo ser protagonista no Senado, finalizou.

DO VAL DIZ QUE É PRECISO ADAPTAR A LEGISLAÇÃO DO PORTE DE ARMAS

Estreante nas urnas, o consultor em segurança Marcos do Val (PPS), 47 anos, ocupará, a partir de 2019, uma cadeira no Senado. Do Val teve 863.359 votos, 24,08% dos votos válidos.

Segundo na votação atrás de Fabiano Contarato (Rede), que teve 31,15% dos votos, do Val foi eleito para a segunda vaga de senador pelo Espírito Santo.

Ontem à noite, em entrevista concedida, Do Val afirmou que a segurança pública será a sua prioridade e citou ainda que é preciso adaptar a legislação do porte de armas.

Eu trabalho com segurança pública há 20 anos, então a espinha dorsal vai ser ela. Porque a segurança pública não se faz com tiro, porrada e bomba, mas sim com educação, projeto social e geração de renda. Esses são outros fatores que a gente precisa trabalhar, assim como a questão da legislação. Não dá para chegar de forma radical, a gente precisa ter coerência, pontuou o senador eleito.

Do Val é natural de Vitória e instrutor da Swat (unidade especializada da polícia americana) desde 2000. Ele fundou uma empresa de treinamento policial multinacional e foi militar do Exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria.

Estratégia

O resultado da votação comprovou a virada apontada pelas pesquisas do último sábado. Desde o início da campanha, em agosto, do Val aparecia em quarto nas pesquisas. Foi só na última que ele apareceu mais próximo dos outros três candidatos.

O senador eleito revelou que a estratégia de campanha era correr por fora, com pequenos números, porém não morto. Ele não queria dar aos adversários margem para ataques.

Isso foi feito para não atrapalhar o nosso crescimento. Viemos em uma estratégia de permanecer em baixa para que no momento certo viéssemos com toda a estrutura e virássemos o jogo, explicou.