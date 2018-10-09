Contarato quer reduzir IPI de carro novo para bom motorista

Outro ponto que eu quero propor é incentivar o motorista para preservar a vida. É o meu sonho: isenção ou redução sensível de IPI na aquisição de carro, como tem para portador de necessidade especial, para o bom motorista. Como é um imposto federal, eu posso propor uma lei para aquele motorista que nos últimos cinco anos, por exemplo, não tiver auto de infração, na aquisição de carros, ele vai ter um desconto vindo de fábrica, como tem os portadores de necessidades especiais.

Questionado se os motoristas infratores deveriam pagar um IPI maior para deixar a conta da arrecadação igual, Contarato não concordou. "Aí eu já acho demais porque hoje como já é feito o motorista já paga muito. Como que ele paga muito? Há um fortalecimento dessa indústria de multas. Você vê aí multas absurdas. Você tem inúmeras condutas e, agora com o videomonitoramento feito pelas prefeituras, se tornou fonte de receita. Olha que absurdo que nós chegamos. Alguns municípios estão considerando arrecadação de multa como receita. Isso é um disparate você acreditar que no país estão tendo esse tipo de conduta", desabafa.