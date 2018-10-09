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Proposta quando assumir

Contarato quer reduzir IPI de carro novo para bom motorista

A proposta do senador eleito foi apresentada em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta terça-feira (9).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 12:10

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 12:10

Fabiano Contarato foi o campeão de votos no Estado Crédito: Fernando Madeira
Senador eleito com o maior número de votos para representar o Espírito Santo no Senado, Fabiano Contarato (Rede) quer isenção ou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de carro para motoristas sem multas. A proposta foi apresentada em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, nesta terça (9).
Após expor algumas ideias, Contarato afirmou: 
Outro ponto que eu quero propor é incentivar o motorista para preservar a vida. É o meu sonho: isenção ou redução sensível de IPI na aquisição de carro, como tem para portador de necessidade especial, para o bom motorista. Como é um imposto federal, eu posso propor uma lei para aquele motorista que nos últimos cinco anos, por exemplo, não tiver auto de infração, na aquisição de carros, ele vai ter um desconto vindo de fábrica, como tem os portadores de necessidades especiais.
Questionado se os motoristas infratores deveriam pagar um IPI maior para deixar a conta da arrecadação igual, Contarato não concordou. "Aí eu já acho demais porque hoje como já é feito o motorista já paga muito. Como que ele paga muito? Há um fortalecimento dessa indústria de multas. Você vê aí multas absurdas. Você tem inúmeras condutas e, agora com o videomonitoramento feito pelas prefeituras, se tornou fonte de receita. Olha que absurdo que nós chegamos. Alguns municípios estão considerando arrecadação de multa como receita. Isso é um disparate você acreditar que no país estão tendo esse tipo de conduta", desabafa.
> Eleitores de Vitória têm preferência por Fabiano Contarato; veja mapa
PRIVILÉGIOS
Contarato também falou que pretende cortar privilégios, como auxílio saúde e reduzir o número de assessores parlamentares. Disse ainda que deseja mudar a lei para transformar em crime doloso quem mata no trânsito sobre efeito de álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que cause dependência.
 

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