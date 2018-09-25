Contarato lidera na Grande Vitória e entre eleitores com ensino superior

Candidato ao Senado pelo Espírito Santo, Fabiano Contarato (Rede) está em primeiro lugar nas intenções de voto entre os eleitores da Grande Vitória, da classe A/B e com ensino superior. Já Magno Malta (PR) tem mais intenções de voto entre os evangélicos, e Ricardo Ferraço (PSDB) entre os eleitores com mais de 60 anos.

Magno Malta, Ricardo Ferraço e Contarato Crédito: Montagem

Marcos do Val está na quarta posição, com 14,4% das intenções de voto. Em seguida estão Célia Tavares (PT), 4,8%; Subtenente Assis (PSL), 4,3%; Mauro Ribeiro (PCB), com 3,4%; Rogério Bernardo (PMB), 2,5%; Ulisses Pincelli (Novo), com 1,5%; Helder Carnielli (PTB), com 1,4%; e Liu Katrine (PSOL), com 0,9%.

VOTOS POR REGIÃO DE MORADIA

Se levarmos em consideração a região dos eleitores, Contarato vence na Grande Vitória, com 39,6% das intenções de voto. Magno Malta aparece em seguida com 35,5%. Ferraço tem 23,8%.

Na Região Sul, Ricardo Ferraço lidera com 50,3%, seguido de Magno com 40,8%. Contarato aparece em terceiro com 15%.

No Litoral Norte, quem lidera é Magno. Ele tem 38,4% das intenções de voto. Enquanto Ferraço tem 23,2% e Contarato tem 17,6%.

POR SEXO

Já em relação ao sexo dos eleitores, Magno Malta lidera as intenções de voto entre homens e mulheres.

Entre os eleitores do sexo masculino, Magno tem 37,9%; Ferraço 35%; e Contarato 25,8%. Já no sexo feminino, Magno tem 40,7%, Ferraço 31,7% e Contarato 26,2%.

Brancos, nulos e indecisos somam 65,2% entre os eleitores do sexo masculino e 71,2% no sexo feminino.

RELIGIÃO E CLASSE SOCIAL

Ao considerar a religião dos entrevistados, Magno Malta lidera entre os evangélicos. Ele tem 51,3% das intenções; enquanto Ferraço tem 33,3% e Contarato, 24,4%. Marcos do Val tem 15,8%.

Já entre os católicos a distância é menor - 35,1% para Ferraço; Magno 31,5% e Contarato 26,9%. Marcos do Val tem 12,9%.

Quando o recorte é feito por classe social, Contarato lidera entre os mais ricos (A/B), com 43%. E Magno Malta entre os mais pobres (D/E), com 40,8%.

ESCOLARIDADE

Contarato também aparece com mais intenções de voto entre os eleitores com maior escolaridade. Dos que possuem nível superior, 44,6% afirmam votar no delegado. Entre os de nível médio e fundamental, Magno tem mais intenções de voto - 46,2% e 37,7%, respectivamente.

FAIXA ETÁRIA

Com relação à faixa etária, Ricardo Ferraço lidera entre os eleitores com 60 anos ou mais, com 41,3%. Magno Malta, por sua vez, tem maior intenção de voto entre pessoas com 25 a 34 anos, aparecendo com 49,7% das intenções de voto.

METODOLOGIA

A Futura ouviu 800 eleitores nos dias 20 e 21 de setembro para a pesquisa, que tem confiabilidade de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está registrada sob o número ES-00691/2018. A margem de erro do levantamento é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

REJEIÇÃO

Se considerarmos a rejeição dos candidatos, Magno está em desvantagem: 24,3% dos eleitores afirmam não votar em nenhuma hipótese no candidato. Ferraço aparece em seguida, com 14,9% de rejeição.

Célia Tavares é rejeitada por 12,4% dos entrevistados; Ulisses Pincelli, 7%. Helder Carnielli, Subtenente Assis e Fabiano Contarato possuem menor rejeição - 5,4%, 6,1% e 6,6%, respectivamente.

ESPONTÂNEA

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são informados, três candidatos estão tecnicamente empatados pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Magno Malta tem 14,5% das intenções de voto, Fabiano Contarato tem 13,1%, e Ricardo Ferraço, 10,1%. Marcos do Val tem 4,5%.

Os demais candidatos não alcançaram 1% dos votos cada um. Indecisos são 55% e brancos e nulos, 7,5%.