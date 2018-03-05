Consulado suspende emissão de vistos em São Paulo

Manifestação foi em frente à sede do consulado por volta das 11h, na Rua Henri Dunant, 700, zona sul da capital Crédito: Divulgação

O Consulado dos Estados Unidos na cidade de São Paulo suspendeu nesta segunda-feira (05) os serviços consulares regulares, devido a um protesto organizado pela Força Sindical contra a sobretaxa do aço brasileiro criada pelo presidente americano, Donald Trump. Os serviços serão retomados na terça-feira (06).

A manifestação foi em frente à sede do consulado por volta das 11h, na Rua Henri Dunant, 700, zona sul da capital. Mesmo reunindo um pequeno grupo de pessoas, a Polícia Militar fez um cordão para impedir a entrada de pessoas no consulado.

De acordo com o serviço consular dos EUA, foram atendidos apenas cidadãos norte-americanos que precisem de assistência emergencial. Os vistos que seriam emitidos no dia foram remarcados.

A professora aposentada Regina Magalhães, de 63 anos, reclamou da falta de informações. Ela veio de Belo Horizonte para emitir o visto e foi surpreendida pela manifestação que levou ao fechamento do consulado.

Minha passagem estava marcada para 14h45 de amanhã, era a volta para Belo Horizonte. Acho que não vão atender hoje, vou tentar remarcar o visto e a passagem para amanhã, lamentou.

PROTECIONISMO

A Força Sindical reclama da medida anunciada por Trump, que tem como objetivo proteger os produtores norte-americanos.