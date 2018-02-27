Conselho de Ética da Câmara abre processo contra deputados

Paulo Maluf (PP-SP), Deputado Federal Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O Conselho de Ética da Câmara abriu nesta terça-feira (27) processos de quebra do decoro parlamentar contra quatro deputados: Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), Paulo Maluf (PP-SP) afastado do mandato, Celso Jacob (PMDB-RJ) e João Rodrigues (PSD-SC).

A definição dos nomes dos relatores será feita na próxima semana pelo presidente do conselho, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), após consulta aos parlamentares sorteados. Para cada processo foram sorteados três deputados do conselho.

Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), o irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, é investigado por crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e ameaça. O pedido de abertura de processo foi feito por PSOL e Rede, que para embasar o pedido utilizaram dados coletados pela Polícia Federal na apreensão das malas com R$ 51 milhões de reais em um "bunker" atribuído à família Vieira Lima.

Paulo Maluf (PP-SP) foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sete anos e nove meses de reclusão, multa e perda do mandato por crime de lavagem de dinheiro. Rede pede a perda do mandato do parlamentar. Ele está preso no presídio da Papuda, em Brasília.

O STF condenou Celso Jacob (PMDB-RJ) a sete anos e dois meses, em regime semiaberto, por crimes de falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Três Rios (RJ). O deputado estava preso em regime semiaberto, mas houve mudança de regime em novembro do ano passado após ter sido flagrado com queijo e biscoitos dentro da cueca ao retornar para a penitenciária da Papuda, em Brasília. O pedido de abertura de processo também foi feito pela Rede.

João Rodrigues (PSD-SC) foi condenado pelo TRF4 a cinco anos e três meses de reclusão pelos crimes de fraude e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho (SC). Foi preso a mando do STF após suposta tentativa de fuga. O parlamentar também teve processo aberto a pedido da Rede.

RELATORES SORTEADOS

O presidente do conselho irá escolher, para cada processo, um dos três deputados sorteados para relatoria.

Lúcio Vieira Lima : Hiran Gonçalves (PP-RR) e Zé Geraldo (PT-PA) foram sorteados para a relatoria, e um deles deve ser escolhido pelo presidente.

Paulo Maluf: Ronaldo Lessa (PDT-AL), João Marcelo Souza (PMDB-MA) e Leo de Brito (PT-AC).

Celso Jacob: Sandro Alex (PSD-PR), Covatti Filho (PP-RS) e Ronaldo Carleto (PP-BA).

João Rodrigues: Ronaldo Lessa (PDT-AL), Paulo Freire (PR-SP) e Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE).

Nos casos de processos relativos à decisão transitada em julgado, como a condenação de Paulo Maluf, por exemplo, o presidente do Conselho de Ética, Elmar Nascimento, não descarta a possibilidade de consulta prévia à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).