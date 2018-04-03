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Cassação

Conselho de Ética abre processo contra deputado que atacou Marielle

PSOL pediu a cassação de Alberto Fraga por divulgar infomações falsas sobre vereadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 20:33

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 20:33

O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) participa de audiência pública na Câmara Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados/12-09-2017
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputado abriu processo, nesta terça-feira (3), contra o deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF). O PSOL pediu a cassação do parlamentar pro divulgar informações falsas sobre a vereadora Marielle Franco, assassinada no mês passado no Rio de Janeiro.
Três deputados foram sorteados como possíveis relatores do caso: Adilton Sachetti (PRB-MT), Benjamin Maranhão (SD-PB) e Flavinho (PSB-SP). O presidente do Conselho, Elmar Nascimento (DEM-BA), afirmou que pretende fazer a escolha até quarta-feira.
O pedido foi baseado em um texto que Alberto Fraga publicou em sua conta no Twitter. Após a repercussão negativa, o deputado apagou a publicação e, posteriormente, tirou suas redes sociais do ar.
'JOGO POLÍTICO', DISSE PARLAMENTAR
Quando a representação foi apresentada, Alberto Fraga disse ao GLOBO que o PSOL faz "jogo político" com a morte de Marielle.
O deputado afirmou que não cometeu calúnia porque apenas repassou uma informação que tinha recebido. "Eu não falei. Eu retransmiti, compartilhei um texto. Ao compartilhar um texto, eu não a injuriei, eu não a caluniei. É diferente se eu tivesse a ação direta", argumentou.

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