Conselheiro do TCE recebeu R$ 80 mil no mesmo dia de operação da PF

Jonas Lopes de Carvalho , ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado Crédito: Reprodução/Web

No mesmo dia em que o ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ) Jonas Lopes foi alvo da Lava Jato, o então presidente do órgão, Aloysio Neves, recebeu R$ 80 mil em espécie. O diálogo que mostra a entrega do dinheiro foi gravado em 13 de dezembro de 2016 pelo empresário Marcos Andrade Barbosa Silva, que atua no setor de transportes e tornou-se delator.

Na gravação, o empresário faz a contagem das cédulas na frente de Neves. Ao receber o dinheiro, o conselheiro disse que não achou ruim que a entrega aconteceu no mesmo dia de uma operação da Polícia Federal já que "o que tinha que acontecer [naquele dia] já aconteceu". Barbosa Silva afirmou que não levava mais o dinheiro na mochila e detalhou outra dinâmica na entrega devido a realização de diversas operações policiais no Rio.

- Marcos: Aqui tem... siii... é sessenta, tem mais dez aqui e dez aqui, oitenta.

- Aloysio: Tá.

- Marcos: Então dos cento e cinquenta que eu tinha combinado, eu trouxe oitenta outra rua e eu vim andando e trouxe esses oitenta. Aí na próxima eu mato com mais hoje. Vamos marcar a próxima data, que agora todo cuidado é pouco. Nem mais com o smart eu vim, que eu parei... pedi pro motorista... me deixar lá na outra rua e vim andando e trouxe esses oitenta. Aí na próxima eu mato com mais setenta.

- Aloysio: E que... é que vai (nos salvar, mas não sei)

- Marco: Porque...Porque só vim hoje realmente porque eu sabia que você estava precisando muito

- Aloysio: (inteligível)

- Marcos: E que...

- Aloysio: (eu até num)... não te chamei nada, (falei: 'deixa) ele ver como é que ele vai'... Eu até não achei ruim, eu vou dizer o porquê... porque o que tinha que acontecer hoje já aconteceu (inteligível).