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Covid-19

Conmebol antecipa pagamento para clubes da Libertadores e Sul-Americana

A iniciativa da entidade que dirige o futebol sul-americano visa permitir que os clubes planejem suas necessidades financeiras por causa da pandemia do coronavírus e seu impacto na saúde e no esporte pelo mundo

Publicado em 26 de Março de 2020 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 15:09
Everton Ribeiro fez os dois gols da vitória sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores
Everton Ribeiro fez os dois gols da vitória sobre o Junior Barranquilla pela Libertadores Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) anunciou, nesta quinta-feira, o adiantamento de recursos econômicos para os clubes participantes da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Cada agremiação poderá solicitar até 60% do prêmio de participação.
A iniciativa da entidade que dirige o futebol sul-americano visa permitir que os clubes planejem suas necessidades financeiras por causa da pandemia do coronavírus e seu impacto na saúde e no esporte pelo mundo.
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"Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições", afirmou Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, em uma carta dirigida aos presidentes das Associações Membro.

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Os clubes que desejarem utilizar essa prerrogativa deverão enviar sua solicitação através de cada Associação Membro, que por sua vez irá pedir diretamente com a CONMEBOL.
O Brasil conta com sete times na fase grupos (Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio e Athletico-PR) na fase grupos, que paga US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) para cada time. Desta forma, cada clube poderá pedir até US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9 milhões).

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