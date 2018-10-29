Conheça regras e curiosidades do Exame Nacional do Ensino Médio

Para ajudar os alunos na preparação para a maior prova do Brasil, o Estado preparou perguntas e respostas sobre o Enem 2018 Crédito: Arquivo Pessoal

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 4 e 11 de novembro. Os estudantes que irão participar da prova devem estar cientes do que pode eliminar um aluno, além dos documentos válidos para apresentar no local de aplicação e das regras de uso da nota após a divulgação dos gabaritos, prevista para 14 de novembro.

Para ajudar os alunos na preparação para a maior prova do Brasil, o Estado preparou perguntas e respostas sobre o Enem 2018. Apesar de continuar dividido por cores, o exame agora será impresso com nome e inscrição do candidato na capa para reforçar a segurança. Para quem deseja estudar no exterior, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) fechou para este ano convênio com mais de 30 instituições de Portugal para aceitarem as notas do exame.

Como são feitas as questões do Enem?

A elaboração das questões do Enem começa com a publicação de uma chamada pública para a seleção de colaboradores. Após escolhidas as equipes das quatro áreas de conhecimento, os especialistas passam a produzir as perguntas de acordo com os parâmetros e regras do Inep.

Todas as questões feitas passam pela avaliação de um revisor técnico-pedagógico e por especialistas antes de entrar para o Banco Nacional de Itens (BNI), em que todas as perguntas ficam armazenadas. Além disso, um pré-teste é realizado com um grupo semelhante ao público do Enem para avaliar a dificuldade de cada questão.

Como é criada a prova do Exame Nacional?

Para compor a prova do Enem, o Inep leva em consideração índices obtidos no pré-teste de questões. Dessa forma, o exame recebe conteúdos de temáticas, habilidades e dificuldades variadas. No final de cada primeiro semestre, as perguntas que irão formar o teste oficial são definidas.

Para garantir que não ocorra vazamento, um arquivo com a prova e o tema da redação é enviado de avião para a gráfica de segurança máxima escolhida pelo Ministério da Educação (MEC). A senha para acessar o documento é levada para o local por outro servidor, em uma aeronave diferente.

A impressão e a liberação das provas são feitas após a organização dos participantes em salas. Dessa forma, os exames, a partir do Enem 2018, saem da gráfica separados por local de aplicação, incluindo nome do candidato e número de inscrição na capa. O novo formato, que ainda será dividido em cores como nos anos anterior, promete aumentar a segurança.

Quais documentos são aceitos?

Para ser autorizado a fazer a prova, o aluno deve apresentar um documento original de identificação com foto. Cópias simples, autenticadas, documentos sem fotos ou em formato eletrônico não são aceitos. Caso tenha sido roubado ou perdido a documentação, é permitido apresentar um Boletim de Ocorrência de no máximo 90 dias antes do primeiro dia de exames (4 de novembro).

Entre os documentos válidos, o Inep lista as cédulas de identidade (RG), Carteira de Trabalho, Certificado de Reservista, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e Identidade funcional. Para estrangeiros, a documentação expedida pelo Ministério da Justiça para refugiados e a Carteira de Registro Nacional Migratório também podem ser usadas para entrar no Exame.

Caso um aluno chegue ao local de provas sem um documento, pode esperar a documentação do lado de fora da sala até o fechamento dos portões, às 13h. Após o horário, será considerado eliminado.

Quais são as regras e o que pode eliminar da prova?

Diversos motivos podem gerar a eliminação de um estudante durante o Enem. Entre os principais estão a falta de apresentação de um documento original com foto, a chegada ao local após o fechamento dos portões e o diálogo com qualquer pessoa que não seja o aplicador ou fiscal depois do início do exame.

O uso de aparelhos de comunicação, eletrônicos, livros, anotações e acessórios que cubram os cabelos ou as orelhas também são proibidos. Os últimos casos incluem óculos escuros, boné, chapéu, viseira e gorro, segundo o Inep.

Uma regra importante, que deve ser conferida por todos os alunos com antecedência, é o tipo e a cor de caneta para usar durante a prova. Os estudantes precisam utilizar apenas caneta esferográfica preta produzida em material transparente.

Como usar a nota do Enem?

O resultado do Enem pode ser usado pelos alunos para o ingresso tanto em instituições públicas como em universidades privadas. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o principal para quem pretende uma vaga no ensino superior gratuito e pode receber todos os alunos que fizeram o exame e não tiraram nota zero na redação.

Para os estudantes interessados em instituições particulares, o Programa Universidade para Todos (ProUni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais para alunos com pelo menos 450 pontos na média das notas, também sem zerar a redação. Há ainda o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que cobra a mesma pontuação do ProUni.

Entre os programas do governo federal disponíveis para usar a nota do Enem, os alunos também podem aproveitar o Pronatec para formações técnicas em cursos gratuitos. Individualmente, algumas faculdades particulares nacionais também aceitam a pontuação do Exame Nacional.

Como usar o Enem para estudar no exterior?

Quem deseja estudar fora do Brasil pode tentar entrar, com ajuda do Enem e de convênios oficiais do MEC, em mais de 30 instituições de Portugal. Além disso, universidades de países como Canadá, França, Irlanda e Reino Unido aceitam a pontuação do exame em processos seletivos.