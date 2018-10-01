Congo e forró dominam jingles dos candidatos ao governo do ES

Basta escutarmos a música curta usada pelos candidatos repetidamente nas propagandas para que elas não saiam da nossa cabeça. Seja no rádio, na TV ou em qualquer plataforma digital, a intenção do candidato é "conquistar" o eleitor pelos ouvidos. Nesta eleição, os chamados jingles dos candidatos ao governo do Estado apostam na identidade do capixaba e nos ritmos locais.
Das seis músicas que embalam as propagandas dos candidatos a governador, quatro apostam em ritmos como o congo, o forró pé-de-serra e palavras de exaltação ao capixaba. Além disso, são nos jingles que os candidatos informam repetidamente sua mensagem principal, que pregam em comum um objetivo: mudança para o Espírito Santo.
O professor de Comunicação Política da Universidade Presbiteriana Mackenzie Roberto Gondo, analisa que nenhuma candidatura do Espírito Santo trabalhou o conceito de paródia, o que é muito tradicional em campanhas eleitorais. Os candidatos decidiram criar jingles sobre a propriedade cultural, observa.
"Muitas vezes, adotar paródias são características de candidatos majoritários (senadores, presidentes, governadores e prefeitos) e eles chegam a adquirir direitos autorais para a veiculação", explica Gondo.
O mais importante de um jingle é gravar na cabeça do eleitor o nome e o número do candidato. Principalmente o número, para que o eleitor se lembre na hora de votar
ESTRATÉGIA
O professor de Comunicação Política Roberto Gondo diz que uma estratégia vantajosa é o candidato lançar os jingles em duas fases. Na primeira, deve apresentar o conceito da candidatura e suas propostas. E na outra, seguindo a mesma intenção, mas desta vez mencionando o número de urna. Nesse caso, é importante que seja difundido mais próximo ao dia da eleição, ensina Gondo.
"Citar o número estimula o processo de decisão do eleitor. É por isso que os refrões não saem da cabeça, sempre com muita repetição", explica o professor.
JINGLES DOS CANDIDATOS AO GOVERNO
André Moreira (PSOL)
André Moreira jingle
A música tem duração de um minuto e a autoria é do próprio candidato junto ao cantor Fepas. Em ritmo de congo, o jingle lembra as bandeiras defendidas pelo partido: liberdade, igualdade, respeito e amor.
Aridelmo Teixeira (PTB)
A canção menciona o número do candidato e tem um refrão repetindo seu nome várias vezes. Além disso, o jingle fala das propostas sobre trabalho, renda, saúde e segurança. A duração é de um minuto e 38 segundos.
Carlos Manato (PSL)
A música tem 1min23s e traz o ritmo de forró e congo. A palavra "muda" aparece 12 vezes na canção. A proposta do jingle fala a respeito da família, paz, amor, coragem e finaliza dizendo que é forte e não está sozinho.
Jackeline Rocha (PT)
A música diz que é hora do novo e estimula pensar o eleitor a pensar "fora da caixa". Além de citar as palavras direito, educação, emprego e minorias, o jingle tem o ritmo de congo e cita o partido e seu líder. A duração é de um minuto e 45 segundos.
Renato Casagrande (PSB)
O jingle repete a palavra "volta" sete vezes e lembra o eleitor que o candidato já foi governador. Tem duração de um minuto e 48 segundos e o ritmo é de marchinha tradicional. Menciona "sou capixaba" no refrão.
Rose de Freitas (Podemos)
Canção tradicional da candidata em períodos eleitorais tem sua versão 2018. Reforça seu nome no refrão, cita "a coragem, força e garra da mulher". A música tem um minuto e 16 segundos. Ressalta dizendo que a candidata é "amiga e guerreira de fé".