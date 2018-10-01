Congo e forró dominam jingles dos candidatos ao governo do ES

Basta escutarmos a música curta usada pelos candidatos repetidamente nas propagandas para que elas não saiam da nossa cabeça. Seja no rádio, na TV ou em qualquer plataforma digital, a intenção do candidato é "conquistar" o eleitor pelos ouvidos. Nesta eleição, os chamados jingles dos candidatos ao governo do Estado apostam na identidade do capixaba e nos ritmos locais.

Das seis músicas que embalam as propagandas dos candidatos a governador, quatro apostam em ritmos como o congo, o forró pé-de-serra e palavras de exaltação ao capixaba. Além disso, são nos jingles que os candidatos informam repetidamente sua mensagem principal, que pregam em comum um objetivo: mudança para o Espírito Santo.

Candidatos ao governo do ES Crédito: Reprodução

O professor de Comunicação Política da Universidade Presbiteriana Mackenzie Roberto Gondo, analisa que nenhuma candidatura do Espírito Santo trabalhou o conceito de paródia, o que é muito tradicional em campanhas eleitorais. Os candidatos decidiram criar jingles sobre a propriedade cultural, observa.

"Muitas vezes, adotar paródias são características de candidatos majoritários (senadores, presidentes, governadores e prefeitos) e eles chegam a adquirir direitos autorais para a veiculação", explica Gondo.

O mais importante de um jingle é gravar na cabeça do eleitor o nome e o número do candidato. Principalmente o número, para que o eleitor se lembre na hora de votar Carlos Manhanelli, presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos (Abcop)

ESTRATÉGIA

O professor de Comunicação Política Roberto Gondo diz que uma estratégia vantajosa é o candidato lançar os jingles em duas fases. Na primeira, deve apresentar o conceito da candidatura e suas propostas. E na outra, seguindo a mesma intenção, mas desta vez mencionando o número de urna. Nesse caso, é importante que seja difundido mais próximo ao dia da eleição, ensina Gondo.

"Citar o número estimula o processo de decisão do eleitor. É por isso que os refrões não saem da cabeça, sempre com muita repetição", explica o professor.

JINGLES DOS CANDIDATOS AO GOVERNO

André Moreira (PSOL)

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A música tem duração de um minuto e a autoria é do próprio candidato junto ao cantor Fepas. Em ritmo de congo, o jingle lembra as bandeiras defendidas pelo partido: liberdade, igualdade, respeito e amor.

Aridelmo Teixeira (PTB)

A canção menciona o número do candidato e tem um refrão repetindo seu nome várias vezes. Além disso, o jingle fala das propostas sobre trabalho, renda, saúde e segurança. A duração é de um minuto e 38 segundos.

Carlos Manato (PSL)

A música tem 1min23s e traz o ritmo de forró e congo. A palavra "muda" aparece 12 vezes na canção. A proposta do jingle fala a respeito da família, paz, amor, coragem e finaliza dizendo que é forte e não está sozinho.

Jackeline Rocha (PT)

A música diz que é hora do novo e estimula pensar o eleitor a pensar "fora da caixa". Além de citar as palavras direito, educação, emprego e minorias, o jingle tem o ritmo de congo e cita o partido e seu líder. A duração é de um minuto e 45 segundos.

Renato Casagrande (PSB)





O jingle repete a palavra "volta" sete vezes e lembra o eleitor que o candidato já foi governador. Tem duração de um minuto e 48 segundos e o ritmo é de marchinha tradicional. Menciona "sou capixaba" no refrão.

Rose de Freitas (Podemos)