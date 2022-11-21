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Em São Paulo

Confusão em show termina com dois mortos e dois feridos em SP

Leonardo Victor Cardozo, 26, foi atingido ao tentar apartar uma briga de casal. Autor dos disparos também atingiu mais três pessoas, entre as vítimas, uma mulher também veio a óbito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 nov 2022 às 08:05

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 08:05

Confusão em show termina com dois mortos e dois feridos em SP
Confusão em show termina com dois mortos e dois feridos em SP Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 26, morreram após serem baleados na madrugada deste domingo (20), durante um show na Rodovia Margarida da Graça Martins, no bairro Água Seca, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Outros dois jovens, de 19 e 27 anos, também ficaram feridos. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender o autor dos disparos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do estado.
Segundo o boletim de ocorrência, o homem de 26 anos foi apartar uma briga de casal que ocorria no show da dupla Hugo & Guilherme, quando foi baleado. O autor dos disparos também atingiu outras pessoas que estavam no evento. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou os feridos para hospitais da região, onde duas pessoas foram a óbito.
A perícia compareceu ao local dos disparos e recolheu três cápsulas deflagradas e uma ponta de chumbo. Os peritos pediram exames necroscópicos dos itens encontrados no espaço do evento e também exame de corpo de delito nos feridos.
O plantão da Delegacia Seccional de Piracicaba registrou o caso como homicídio tentado e consumado.
Desde o início da manhã a reportagem tenta contato com a Burn19, produtora responsável pelo show, através do e-mail e mensagens de WhatsApp. A matéria será atualizada em caso de retorno.
No Twitter, Matheus Erhart, produtor da dupla Hugo & Guilherme, acalmou os fãs na madrugada ao divulgar que a equipe estava bem após o episódio.
"Quando a gente já tinha 1 hora e 10 minutos de show, por algum motivo, aconteceu uma confusão no meio do público, logo em frente ao palco, e um homem sacou uma arma de fogo e disparou. Assim que ouvimos os disparos, retiramos imediatamente a dupla e toda nossa equipe do palco. Assim que foi confirmado que haviam vítimas no local e realmente se tratava de disparos de arma de fogo, retiramos os artistas e banda pro hotel! Lamento pelas mortes! Dia triste", escreveu Matheus.

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