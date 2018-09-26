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Eleições 2018

Confira os números dos candidatos para todos os cargos no ES

Gazeta Online traz lista com as informações sobre quem concorre a deputado federal, estadual, senador, governador e presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 20:36

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 20:36

No próximo dia 7, mais de 2,7 milhões de eleitores vão às urnas no Espírito Santo para eleger deputados federais, estaduais, senadores, governador e presidente pelo primeiro turno das eleições. Como neste ano são dois votos para o Senado, cada eleitor votará em seis candidatos.
Como são muitos cargos e números, o ideal é levar sua própria cola com os números de cada candidato que pretende votar. Para ajudar nessa missão, o Gazeta Online preparou uma lista com todos os candidatos aos cargos em disputa e seus respectivos números.
Lembrando que a ordem de votação na urna será:
1) Deputado federal (que tem números de 4 dígitos);
2) Deputado estadual (5 dígitos);
3) Senador - 1ª vaga (3 dígitos);
4) Senador - 2ª vaga (3 dígitos);
5) Governador (2 dígitos);
3) Presidente (2 dígitos);
Confira a lista com os nomes de urna e os números dos candidatos:
A lista inclui todos os candidatos com candidatura deferida ou que foi indeferida, mas ainda há a possibilidade de recurso junto à Justiça Eleitoral. As candidaturas que foram inscritas, mas os titulares renunciaram também foram excluídas da lista, que se encontra completa no site do DivulgaCand, do TSE.

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