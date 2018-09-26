Confira os números dos candidatos para todos os cargos no ES

No próximo dia 7, mais de 2,7 milhões de eleitores vão às urnas no Espírito Santo para eleger deputados federais, estaduais, senadores, governador e presidente pelo primeiro turno das eleições. Como neste ano são dois votos para o Senado, cada eleitor votará em seis candidatos.

Como são muitos cargos e números, o ideal é levar sua própria cola com os números de cada candidato que pretende votar. Para ajudar nessa missão, o Gazeta Online preparou uma lista com todos os candidatos aos cargos em disputa e seus respectivos números.

Lembrando que a ordem de votação na urna será:

1) Deputado federal (que tem números de 4 dígitos);

2) Deputado estadual (5 dígitos);

3) Senador - 1ª vaga (3 dígitos);

4) Senador - 2ª vaga (3 dígitos);

5) Governador (2 dígitos);

3) Presidente (2 dígitos);

Confira a lista com os nomes de urna e os números dos candidatos: