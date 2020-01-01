Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Confira os números da Mega da Virada, que paga R$ 304 milhões
Sorte

Confira os números da Mega da Virada, que paga R$ 304 milhões

A Caixa Econômica Federal  vai pagar o prêmio de exatos R$ 304.213.838,62, o segundo maior da história.

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 21:52
A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados são: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. O prêmio a ser pago é R$ 304.213.838,62, o segundo maior da história.
mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os apostadores tiveram até as 17h deste segunda para garantirem participação no sorteio. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula e caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números --e assim por diante.
O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões.

Veja Também

Capixaba reúne mais de 400 pessoas de todo o país em bolão da Mega da Virada

Mega da Virada registra recorde de arrecadação para um único dia

Dos dez maiores prêmios da Mega-Sena, seis são da Mega da Virada

A chance para acertar as seis dezenas, com uma aposta simples de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Mesmo assim, muitos paulistanos fizeram fila nesta segunda-feira (30) em lotéricas da cidade para garantir as suas apostas.
O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões --foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para reclamar o prêmio. Depois desse prazo, os valores não reclamados serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados