Confira os números da Mega da Virada, que paga R$ 304 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite desta segunda-feira (31), o sorteio das seis dezenas da Mega da Virada. Os números sorteados são: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. O prêmio a ser pago é R$ 304.213.838,62, o segundo maior da história.

mega sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os apostadores tiveram até as 17h deste segunda para garantirem participação no sorteio. O prêmio principal da Mega da Virada não acumula e caso não haja aposta premiada com seis números, o valor será repartido entre os acertadores de cinco números --e assim por diante.

O valor total do prêmio superou a estimativa inicial da Caixa, que era de R$ 300 milhões.

A chance para acertar as seis dezenas, com uma aposta simples de R$ 4,50, é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa. Mesmo assim, muitos paulistanos fizeram fila nesta segunda-feira (30) em lotéricas da cidade para garantir as suas apostas.

O maior prêmio da Mega-Sena da Virada foi em 2017, quando 17 apostadores dividiram a quantia de R$ 306,7 milhões --foi também o maior prêmio pago em sorteios da Caixa.