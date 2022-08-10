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Folha de São Paulo

Concurso 2509 da Mega-Sena é sorteado; veja números

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quarta-feira (10) o sorteio do concurso 2509 da Mega-Sena, que tem o valor total de R$ 7.676....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:10

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:10

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quarta-feira (10) o sorteio do concurso 2509 da Mega-Sena, que tem o valor total de R$ 7.676.408,43 para quem acertar os seis números do prêmio principal.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, foram: 08 - 37 - 39 - 50 - 59 - 60.
O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania, por exemplo.
O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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