Concessionárias estimam crescimento de 9,67% na venda de veículos

Automóveis em concessionária de Vitória. Venda de carros Crédito: Vitor Jubini

As vendas de veículos novos devem crescer 9,67% neste ano, segundo a previsão da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O presidente da entidade, que representa as concessionárias, Alarico Assumpção, avalia que os indicadores econômicos apontam para um ano muito bom para o setor. Juros baixos, uma inflação extremamente sob controle, crédito mais fácil do que tínhamos no passado e uma inadimplência baixa, tudo isso traz um alento muito positivo, enumerou sobre os fatores que embasam as estimativas da federação.

QUEDA

Mesmo com previsão de aquecimento do mercado, o primeiro mês do ano registrou queda nas vendas de 1,61%, de acordo com o balanço divulgado hoje (4).

Assumpção disse que, em parte, a retração foi causada pela suspensão do licenciamento no estado de São Paulo, devido a transição do modelo das placas para o modelo do Mercosul.

A mudança entrou em vigo no último dia 31, mas, segundo o presidente da Fenabrave, na semana anterior já não era mais feito o emplacamento no modelo brasileiro. Perdemos, basicamente, uma semana e isso alterou, sem sombra de dúvida, o volume para o mês de janeiro, enfatizou, sobre as vendas que devem aparecer no balanço de fevereiro.

Além do atraso no licenciamento, Assumpção atribui a redução da comercialização no primeiro mês do ano ao cenário externo conturbado. A crise que tivemos com fatores externos que não deixa de ter um agravamento também no mercado doméstico e, consequentemente, na economia brasileira, acrescentou.

Entre os veículos, os automóveis tiveram a maior queda, com redução de 5,62% nos emplacamentos de janeiro em relação ao primeiro mês do ano passado.

De acordo com a Fenabrave, foram vendidos 154,5 mil carros em janeiro. A estimativa da federação é que o segmento feche o ano com uma expansão de 8,99%, totalizando 2,4 milhões de unidades.

CAMINHÕES

O maior crescimento é esperado para o setor de caminhões (24%), com a venda de 126,1 mil novas unidades. A crença de uma supersafra, conforme já anunciado pela própria Conab [Companhia Nacional de Abastecimento], mais de 240 milhões de toneladas de grãos, esse é o grande alavancador do caminhão, principalmente o de grande capacidade de carga, explicou Assumpção, sobre a estimativa.

No início de janeiro, a Conab divulgou a estimativa de que a safra de grãos 2019/2020 bata o recorde da série histórica, com a produção de 248 milhões de toneladas, um aumento de 2,5% ou na comparação com 2018/19.

No primeiro mês deste ano, os caminhões registraram alta nas vendas, 3,66%, com a comercialização de 7,1 mil veículos do tipo.