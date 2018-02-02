Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Concessão de títulos de posse de terras cresce 10 vezes mais em 2017
Reforma Agrária

Concessão de títulos de posse de terras cresce 10 vezes mais em 2017

Números de títulos provisórios foi 5,3 vezes maior que a média anual histórica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 21:20

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 21:20

Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil Crédito: Fábio Rodrigues / Agência Brasil
O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Leonardo Góes, anunciaram nesta quinta-feira (01) um balanço do Programa Nacional de Reforma Agrária no ano de 2017. Segundo os dados do governo, foram emitidos no ano passado 26.523 títulos definitivos de posse de terras, número dez vezes superior à média anual histórica, entre os anos de 2003 a 2016, que foi 2,6 mil títulos. Ainda de acordo com o Incra, o ano de 2017 totalizou mais títulos definitivos emitidos do que a soma dos últimos 10 anos, que foi de 25.735 títulos.
Já em títulos provisórios emitidos em 2017, o número foi de 97.030, 5,3 vezes maior que a média anual histórica, de 2003 a 2016, que ficou em 18,2 mil títulos. Em títulos provisórios, 2017 obteve mais que o dobro da melhor marca anual anterior, em 2010, quando se chegou a 47 mil títulos.
O ministro Padilha comemorou os números e disse que o resultado era fruto de uma reordenação da política agrária:
"Recebi a orientação do presidente Michel Temer de que nós temos que caminhar na área social do governo com a mesma velocidade que estamos caminhando na área econômica. Tivemos então que olhar as principais políticas e nos debruçar sobre elas", disse o ministro.
A previsão do governo é de que mais de 50 mil títulos (provisórios e definitivos) sejam emitidos ainda no mês de fevereiro.
O Programa Nacional de Reforma Agrária foi suspenso em abril de 2016, por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), após serem constatados 61.966 indícios de irregularidades, número que atingia 50% da base de beneficiários cadastrados no programa.
Entre as irregularidades encontradas pelo TCU estavam casos de beneficiários que eram servidores públicos (144.621); que eram empresários do ramo comercial ou industrial (61.966); falecidos (37.997); e até contemplados mais de uma vez (11.285).
Em setembro de 2017, após o cruzamento dos dados e verificação dos casos em que foram apontados indícios, o TCU revogou a suspensão do Programa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados