Comunicado atribuído ao PT para eleitores votarem na segunda é falso

É falsa a mensagem que circula em aplicativos como o WhatsApp e que pede aos eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) para irem votar apenas na segunda-feira, dia 8 de outubro.

A imagem que simula um comunicado aos eleitores tem a foto do ex-presidente Lula, do candidato à Presidência da República, Fernando Haddad, e da candidata à Vice-Presidência, Manuela D'Ávila (PCdoB), com um texto.

As informações foram checadas pelo Comprova, coalizão que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater a desinformação na eleição presidencial. A verificação foi realizada por jornalistas de SBT, Jornal do Commercio e Gazeta do Povo. Em seguida, passou pelo "crosscheck" de Poder360, UOL, Gazeta do Povo, Nexo, revista Veja e Gazeta Online.

É falso o comunicado atribuído ao PT que pede aos eleitores para irem votar somente na segunda-feira Crédito: Reprodução

"Em virtude dos protestos e manifestações que poderão ocorrer no dia 07 de Outubro contra o nosso Partido (PT), nossos eleitores estão sendo convocados a irem votar no dia 08 de Outubro. Prezamos pela segurança de todos, com isso os mesmos serão contemplados com Café ou suco, pão com mortadela e frutas vermelhas em suas Zonas Eleitorais, para os que trabalham, esses receberão no término da votação o atestado que dará o direito de folgar durante a semana inteira do dia 08 ao dia 11 de Outubro, emendando com o feriadão e retornando as atividades (seja ela qual for) apenas no dia 15. Que beleza, não? Não esqueçam. ELEITORES E COMPANHEIROS NOSSO DIA DE VOTAR SERÁ 08 DE OUTUBRO segunda-feira. COMPARTILHEM e ajude a democracia vencer em nosso Pais [sic]", explica o falso comunicado.

O próprio site da campanha "Brasil feliz de novo", do PT e do PC do B, desmente o "comunicado" . A postagem chama a peça de "covarde, além de mentirosa", e ainda afirma que "essas não são promessas do Partido dos Trabalhadores e não correspondem à legislação eleitoral. A eleição é um processo democrático regulado por lei e o voto, secreto, não é um fator que determina as zonas eleitorais".