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Pandemia

Companhia das Letras adia lançamentos de abril por causa do coronavírus

'O atendimento comercial e atividades de divulgação não presencial serão mantidos e mesmo intensificados. Cientes da seriedade da decisão, reafirmamos nosso compromisso com a cadeia de produção e distribuição do livro', disse a editora

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:24
Companhia das Letras adia lançamentos de abril por causa do coronavírus Crédito: Pixabay
A Companhia das Letras anunciou que, diante da crise de saúde com a disseminação do coronavírus, decidiu adiar todos os lançamentos tinha previsto para o mês de abril.
"O atendimento comercial e atividades de divulgação não presencial serão mantidos e mesmo intensificados. Cientes da seriedade da decisão, reafirmamos nosso compromisso com a cadeia de produção e distribuição do livro, com a qual pretendemos colaborar de modo frequente durante o difícil período atravessado", disse a editora em nota divulgada à imprensa.
De acordo com Otávio Marques da Costa, publisher da editora, o principal motivo da decisão não foi econômico, mas a proteção dos funcionários da casa embora se espere um impacto nas vendas diante do cenário.
"A ideia é despovoar um pouco o escritório, segurando um pouco a produção", disse ele à Folha, acrescentando achar inócuo publicar títulos em um momento no qual não é possível fazer lançamentos presenciais, "quando o foco da imprensa também está em outro lugar".
"Seria ruim para os autores lançarem livros agora, não conseguiriam ter a atenção que mereceriam. Mas esperamos reverter isso o quanto antes."
Entre os lançamentos que estavam previstos, estava uma edição da "Poesia Completa" de Cacaso; "Para o Meu Coração num Domingo", de Wislawa Szymborska; e "A Vida Submarina", de Ana Martins Marques, entre outros.

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