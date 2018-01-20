Comoção marca velório de bebê que morreu atropelada no Rio

Darlan Rocha e a filha, a bebê de oito meses, que morreu atropelada em Copacabana - Arquivo pessoal Crédito: Arquivo Pessoal

A bebê Maria Louise Araújo de Azevedo, de 8 meses, que morreu atropelada por um carro que invadiu o calçadão de Copacabana (zona sul do Rio) na noite da última quinta-feira, 18, está sendo velada no cemitério São João Batista, em Botafogo (também na zona sul), na tarde deste sábado, 20. O enterro estava marcado para às 16 horas.

O clima é de muita comoção na capela 3, onde ocorre o velório. Os pais chegaram por volta das 10 horas. Às 15 horas, a mãe da bebê, Niedja da Silva Araújo, de 23 anos, chorava e perguntava pela filha, debruçada ao lado do pequeno caixão. Integrantes da igreja Assembléia de Deus, à qual a família da bebê pertence, oravam.

A prefeitura do Rio enviou uma coroa de flores em homenagem à vítima e pagou o sepultamento. A igreja bancou a preparação do corpo colocou um advogado à disposição do casal.

O pai de Maria Louise, Darlan Rocha, de 27 anos, é motorista de transporte escolar e Uber, enquanto a mulher dele é copeira e está desempregada desde o início da gravidez - ela foi demitida ao anunciar aos empregadores que estava grávida.

"É uma tragédia muito grande. O motorista não poderia estar dirigindo, e a Niedja teve o azar de estar no lugar errado na hora errada", afirmou a faxineira Elaine Pereira, de 38 anos, vizinha da família de Maria Louise na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.