Como ficou o tabuleiro eleitoral para as eleições no Estado

O ex-governador Renato Casagrande atraiu o maior número de partidos para sua chapa Crédito: Bernardo Coutinho

Com o fim do prazo das convenções partidárias, neste domingo (5), os eleitores capixabas conhecem as principais peças do tabuleiro político local que disputarão vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado e o governo do Estado. O cenário consolidado tem seis candidatos ao governo e, pelo menos, 11 disputando as duas vagas de senador. A eleição ocorrerá no dia 7 de outubro.

Apesar de certa clareza na conjuntura, lideranças partidárias permaneciam, até o fim da noite de domingo, fazendo cálculos e tratativas para formar as coligações proporcionais, aquelas que definem quais agremiações disputarão, juntas, as eleições para deputados estaduais e federais.

É que os partidos que estão com um candidato ou candidata ao governo podem se dividir, entre eles, para formar as chamadas pernas proporcionais. Essa construção demanda cálculos, projeções da votação de cada candidato e concessões. Nessas conversas, a partir de uma série de contas, os postulantes buscam condições mais favoráveis de conseguirem a eleição.

VICES

Além dos debates sobre as coligações proporcionais, as cúpulas partidárias seguiam fechadas em copas até bem tarde para a escolha dos vices.

Os dois mais bem colocados nas pesquisas, Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos) não confirmaram, até o fechamento desta edição, com quem dividirão as chapas.

O PT, único partido a apresentar a candidatura ao governo só neste domingo, no último dia para realização das convenções partidárias, também não confirmou, até o fechamento da edição, quem preencherá a vice.

TENDÊNCIAS

No palanque socialista, nomes do PPS aparecem como favoritos. Mas, se confirmada a tendência, o PSB pode ter que ceder a segunda vaga ao Senado, que hoje é do PPS, a algum outro partido aliado.

Já do lado de Rose de Freitas, o ex-prefeito de Venda Nova do Imigrante Dalton Perim (MDB) era cotado para ser o vice. Ex-presidente da Amunes, Dalton tem inserção no interior do Estado. Entre os aliados da senadora havia quem preferisse algum nome da Grande Vitória. os vereadores Arnaldinho Borgo (MDB), de Vila Velha, e Mazinho dos Anjos (PSD), de Vitória, também eram lembrados.

A pressa dos dirigentes partidários tem uma explicação: hoje é o último dia para os pontos finais nas articulações. As legendas têm que registrar as chapas para entregar à Justiça Eleitoral, de acordo com a nova orientação da Procuradoria Regional Eleitoral do Espírito Santo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também já deixou claro que os candidatos, incluídos os vices e as alianças, devem ser oficializados hoje.

O entendimento, que é uma novidade, parte do pressuposto de que as chapas completas precisam ser referendadas dentro do período de convenções  de 20 de julho a 5 de agosto  e que os nomes sejam publicados em até 24 horas, ou seja, no dia 6 de agosto.

A POLÍTICA

Foram duas as principais surpresas do fim de semana derradeiro de convenções. A maior delas foi a reviravolta no PRB, que havia manifestado o apoio, posado para fotos e elogiado Rose de Freitas (Podemos), mas acabou fechando com Carlos Manato, transformado em candidato ao governo pelo PSL.

"O PSD se arranjou com o Podemos e o PRB ficou sem condição de se encaixar em uma coligação. Precisava de uma coligação interessante e saiu para buscá-la. Com PSL e PR, houve um ganha-ganha", explicou um articulador envolvido nesta formulação.

A outra foi o PT e a forte crise instalada no partido. A legenda anunciou na noite deste domingo a estreante em eleições Jackeline Oliveira Rocha como candidata ao governo do Estado. A candidatura própria foi resultado de uma tentativa frustrada de fazer uma aliança com outro partido.

"Prevaleceu o bom senso, a coerência de não sucumbirmos a qualquer coligação", minimizou o deputado federal Helder Salomão (PT).

AS CHAPAS

CANDIDATOS AO GOVERNO

Renato Casagrande (PSB) / Vice: indefinido

Rose de Freitas (Podemos) / Vice: indefinido

Carlos Manato (PSL) / Vice: Rogério Zamperlini (PSL)

Aridelmo Teixeira (PTB) / Vice: Jéssica Polese (PTB)

André Moreira (PSOL) / Vice: Adriana Gonçalves (PSOL)

Jackeline Oliveira Rocha (PT) / Vice: indefinido

CANDIDATOS AO SENADO

Magno Malta (PR)

Ricardo Ferraço (PSDB)

Fabiano Contarato (Rede)

Marcos do Val (PPS)

Rogério Bernardo (PMB)

Ulisses Pincelli (Novo)

Subtenente Assis (PSL)

Célia Tavares (PT)

Ismael Teixeira (PRP)

Liu Katrini (PSOL)